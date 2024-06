Członek kadry narodowej zabity przez pijanego kierowcę. Policja podjęła pościg

Timor został śmiertelnie potrącony na południu Izraela, w terenie nieprzystosowanym do jazdy na rowerze. Do zdarzenia doszło, gdy sprawca uciekał przed policją. Wcześniej prowadził samochód zygzakiem, czym zwrócił uwagę przejeżdżającego w pobliżu patrolu.

Guy Timor nie żyje. Policja informuje: sprawca nigdy nie posiadał prawa jazdy

Kierowca został ujęty po krótkim pościgu. Podjęte dochodzenie wykazało, że nigdy nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Wcześniej zatrzymywano go już z tego powodu. Do tej pory nie spotkała go jednak wystarczająco surowa kara.