- Byłem pod opieką dobrego nauczyciela wychowania fizycznego, który miał rower wyścigowy i dawał mi od czasu do czasu na nim pojeździć, ale w tym celu, abym umawiał go ze swoją siostrą na randki - mówił o początkach swojej znakomity były kolarz Czesław Lang, dziś organizator m.in. Tour de Pologne.

Czesław Lang

Przez trzy dni Katowice gościły XI edycję Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Wśród zaproszonych gości nie brakowało polityków, ludzi biznesu, ale również nazwisk bezpośrednio związanych ze sportem. W ramach specjalnego cyklu "My way. Inspiracje" o początkach swojej wielkiej przygody z kolarstwem opowiedział Czesław Lang.

Dzisiaj organizator Tour de Pologne UCI World Tour, podczas rozmowy wrócił do czasów, gdy o wielkim kolarstwie dopiero marzył, zdobycie roweru z prawdziwego zdarzenia było nie lada wyzwaniem, a po zawodach jadało się kiełbaski i zajadało świeżymi bułkami.

Rower za siostrę

Czesław Lang urodził się w Kołczygłowach, w Pomorskiem. Zanim trafił do zawodowego kolarstwa, musiał przede wszystkim nastawić się na pracę, którą jak sam przyznał od dziecka miał we krwi.

- Mając 13 lat chyba wszyscy, którzy byli wtedy w moim wieku oglądaliśmy Wyścig Pokoju, a w nim Ryszarda Szurkowskiego, Stanisława Szozdę, którzy walczyli, wjeżdżali na stadiony. Bardzo marzyłem, aby też być kolarzem, choć wiadomo, że w tamtych czasach bardzo trudno było zdobyć rower. Do tego mieszkałem w małej miejscowości, a mój ojciec nie miał na tyle pieniędzy, aby jechać do Bydgoszczy do Rometu i kupić rower. Jedyną drogą było zapisanie się do klubu - opowiadał Czesław Lang podczas cyklu "My way. Inspiracje".

Przejażdżki na rowerze stanowiły dla nastolatka luksus, którego zaznanie było jednak możliwe w ramach męskiej solidarności i pewnej wymiany, która najpewniej zapoczątkowała drogę do wielkiego kolarstwa.

- Miałem takie szczęście, że byłem pod opieką dobrego nauczyciela wychowania fizycznego, który miał rower wyścigowy i dawał mi od czasu do czasu na nim pojeździć, ale w tym celu, abym umawiał go ze swoją siostrą na randki. Działało to na zasadzie - ty mnie umówisz z siostrą na randkę, a ja ci dam rower, żebyś mógł pojeździć. Tak pokochałem jazdę na rowerze. Oni są małżeństwem i wszyscy zadowoleni - wspominał z uśmiechem na twarzy były kolarz.

- W swoim pierwszym wyścigu wystartowałem na damce mojej mamy. Dobrze pojechałem, zapisałem się do klubu. To chyba co ważne było w moim życiu to fakt, że byłem wychowany na wsi poprzez pracę i miałem swoje obowiązki. Miałem króliki, kury, były sianokosy, wykopki i od małego zawsze mi to towarzyszyło i dlatego, gdy przyszedł rower, łatwiej było zmobilizować się do treningu - dodał Lang, wspominając swój pierwszy wyścig.



Zjazdy na śmierć i życie

Odkryciem nie jest, ze współczesne kolarstwo wygląda dzisiaj zdecydowanie inaczej, niż przed laty. Wtedy nikt nie zwracał takiej uwagi na bezpieczeństwo, choć prędkości podobnie, jak teraz przyprawiały o zawrót głowy.

- Całą swoją karierę przejeździłem bez kasku, gdzie naprawdę niejeden raz jechało się stówę na godzinę w Pirenejach lub Alpach ze zjazdów. Tylko inaczej, gdy jedziesz sobie turystycznie, a inaczej, gdy walczysz. W drugim przypadku zapominasz o wszystkim i co się stanie, to się stanie - opowiadał srebrny medalista olimpijski.

Sukcesy na arenie ogólnopolskiej, wkrótce przerodziły się w medale i zwycięstwa na światowym podwórku. Kilkadziesiąt lat wstecz, barier w kolarstwie było jednak zdecydowanie więcej, jeśli mielibyśmy przyrównać tamte realia do dzisiejszych czasów.

- 30 wygranych wyścigów to bardzo dużo. Ścigałem się z Leszkiem Piaseckim, który był pierwszym kolarzem z bloku wschodniego, który trafił do zawodowego peletonu. Wicemistrzostwo olimpijskie otworzyło mi drogę. To był rok osiemdziesiąty, więc żelazna kurtyna jeszcze do końca nie opadła i był podział na kolarstwo zawodowe oraz amatorskie. Byłem pionierem, któremu medal dał przepustkę na to, aby trafić do zawodowych grup. Tam też nie było łatwo - mówił dwukrotny zdobywca medali mistrzostw świata.

Szok i lądowanie w innym świecie

Włochy otworzyły nową furtkę na zawodowego peletonu, gdzie świat sportu wyglądał już nieco inaczej. Zmieniło się sporo, oprócz jednego - chęci bycia najlepszym.

- Gdy pojechałem do Włoch, menedżer powiedział mi, żebym w przeciągu dwóch tygodni nauczył się włoskiego. Do tego doszła zmiana mentalności treningu, bo w kolarstwie amatorskim jeździłem około 150 kilometrów, a tu nagle 290. To był zupełnie inny sposób treningu, odżywiania się. To nie jest tak, że jedzie się przez siedem godzin na siodełku i nic się nie dzieje. Przez cały czas musi być pełna koncentracja. Z każdej strony są kolarze, więc jeśli przednim kołem dotknie się koła tego, który jedzie przed tobą, momentalnie się przewracasz. Trzeba też kontrolować na przykład, czy ktoś nie zaczyna uciekać - wspominał Czesław Lang.

Indywidualizm dyscypliny prawdziwie zajrzał w oczy srebrnego medalisty IO z Moskwy wtedy, gdy za sportową pasją zaczęły podążać pieniądze. Włoskie standardy były nieco inne od tych, z którymi na co dzień spotykał się nad Wisłą.

- W Polsce seniorów uprawiających kolarstwo było około 500. Żeby rozegrać mistrzostwa Polski, trzeba było podzielić Polskę na cztery strefy i z każdej z nich wybrać 50 kolarzy i dopiero oni trafiali do finału. Później spośród tych wszystkich kolarzy wybierano reprezentację, która liczyła 20 zawodników. Z niej wybierano sześciu kolarzy na Wyścig Pokoju i czterech na igrzyska olimpijskie. Nad tym wszystkim czuwał trener. Natomiast, gdy trafiłem do zawodowego peletonu i podpisałem kontrakt, przeżyłem pierwszy szok. Usłyszałem słowa: "na koniec lutego przyjedź na wyścig". Zapytałem, więc o zgrupowanie, kto powie mi, jak mam trenować. Odpowiedź brzmiała: "Jesteś zawodowcem, więc to twoja decyzja" - mówił.