Belg Wout van Aert z grupy Jumbo-Visma wygrał jazdę indywidualną na czas o długości 26,1-kilometra wokół Roanne, czwarty etap Criterium du Dauphine. Nowym liderem został Brytyjczyk Adam Yates (Mitchelton-Scott). "Czasówka" odbywała się w cieniu wypadku innego Brytyjczyka Christophera Froome'a.

Zdjęcie Wout van Aert /Tim de Waele /Getty Images Kolarstwo Christopher Froome doznał poważnej kontuzji i nie wystąpi w Tour de France!

Van Aert osiągnął czas 33.38. Dla 24-letniego kolarza to pierwsza wygrana w tak ważnym wyścigu. - Jadę w pierwszym takim wyścigu i od razu wygrywam jazdę indywidualną na czas. Jestem w szoku - stwierdził Belg.

Reklama

Zawodnik Jumbo-Visma wyprzedził Amerykanina Tejaya van Garderena (EF Education First) o 31 sekund i Holendra Toma Dumoulina (Sunweb) o 47 sekund.

Szósty na etapie był Yates, który stracił do zwycięzcy 56 sekund, ale wystarczyło mu to do objęcia pozycji lidera wyścigu. Dotychczasowy przodownik Belg Dylan Teuns (Bahrain-Merida) stracił do rodaka 1.24, a w klasyfikacji generalnej traci teraz do Brytyjczyka cztery sekundy.

Najlepszym z Polaków w środowej jeździe na czas był Paweł Bernas (CCC), który był 81 (3.34).

Michał Kwiatkowski (Ineos) zakończył na 129. miejscu (5.01), a Tomasz Marczyński (Lotto Soudal) był przedostatni - 141. pozycja (6.04).

Przed etapem poważnego wypadku doznał Froome, który trafił natychmiast do szpitala.

Ośmioetapowy wyścig, zaliczany do World Tour, zakończy się w niedzielę. Criterium du Dauphine to dla wielu kolarzy próba generalna przed rozpoczynającym się 6 lipca Tour de France.

Wyniki 4. etapu (Roanne-Roanne, 26,1 km):

1. Wout van Aert (Belgia/Jumbo-Visma) 33.38

2. Tejay van Garderen (USA/Education First) strata 31 s

3. Tom Dumoulin (Holandia/Sunweb) 47

4. Steven Kruijswijk (Holandia/Jumbo-Visma) 49

5. Emanuel Buchmann (Niemcy/Bora-Hansgrohe) 51

6. Adam Yates (W.Brytania/Mitchelton-Scott) 56

...

81. Paweł Bernas (Polska/CCC) 3.34

129. Michał Kwiatkowski (Polska/INEOS) 5.01

141. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto Soudal) 6.04

Klasyfikacja generalna po 4 etapach:

1. Adam Yates (W.Brytania/Mitchelton-Scott) 12:27.26

2. Dylan Teuns (Belgia/Bahrain-Merida) strata 4 s

3. Tejay van Garderen (USA/Education First) 6

4. Jakob Fuglsang (Dania/Astana) 7

5. Steven Kruijswijk (Holandia/Jumbo-Visma) 24

6. Thibaut Pinot (Francja/Groupama-FDJ) 25

...

57. Paweł Bernas (Polska/CCC) 12.38

70. Michał Kwiatkowski (Polska/INEOS) 18.01

130. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto Soudal) 37.35

Pawo