Criterium du Dauphine. Podwójny sukces Primoża Roglicza

Słoweniec Primoż Roglicz wygrał po samotnym finiszu na przełęczy Col de Porte drugi etap wyścigu kolarskiego Criterium du Dauphine i odebrał koszulkę lidera swojemu koledze z ekipy Jumbo-Visma Belgowi Woutowi van Aertowi.

Triumfator ubiegłorocznej Vuelta a Espana wyprzedził na mecie o osiem sekund trzech zawodników: Francuza Thibaut Pinota (Groupama-FDJ), Niemca Emanuela Buchmanna (Bora-Hansgrohe) oraz kolejnego Francuza Guillaume'a Martina (Cofidis).

Dziesiąte miejsce, ze stratą dziesięciu sekund, zajął zwycięzca ubiegłorocznego Tour de France Kolumbijczyk Egan Bernal.



Przez większą część 16-kilometrowego podjazdu do mety tempo dyktowali koledzy Bernala z ekipy Ineos (m.in. Michał Kwiatkowski, Geraint Thomas i Paweł Siwakow), ale 2,5 km przed finiszem Kolumbijczyk został osamotniony i musiał pogodzić się z drugą porażką z Rogliczem. W zeszłym tygodniu przegrał ze Słoweńcem w innym wyścigu we Francji - Tour de l'Ain.



Kwiatkowski ukończył etap ze stratą ponad ośmiu i pół minuty do zwycięzcy, a w klasyfikacji generalnej spadł na 51. miejsce.



Criterium du Dauphine, przesunięty z czerwca z powodu pandemii i skrócony z siedmiu do pięciu etapów, ma najwyższą kategorię World Tour i jest próbą generalną przed Tour de France, który rozpocznie się 29 sierpnia w Nicei.



Wyniki 2. etapu, Vienne - Col de Porte (135 km):

1. Primoż Roglicz (Słowenia/Jumbo-Visma) - 3:39.40

2. Thibaut Pinot (Francja/Groupama-FDJ) 8 s

3. Emanuel Buchmann (Niemcy/Bora-Hansgrohe)

4. Guillame Martin (Francja/Cofidis) ten sam czas

5. Nairo Quintana (Kolumbia/Arkea-Samsic) 10

6. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) ten sam czas

...

51. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos) 8.32

82. Łukasz Wiśniowski (Polska/CCC) 16.59



Klasyfikacja generalna:

1. Primoż Roglicz (Słowenia/Jumbo-Visma) - 9:07.12

2. Thibaut Pinot (Francja/Groupama-FDJ) 12 s

3. Emanuel Buchmann (Niemcy/Bora-Hansgrohe) 14

4. Egan Bernal (Kolumbia/Ineos) 16

5. Guillame Martin (Francja/Cofidis) 18

6. Nairo Quintana (Kolumbia/Arkea-Samsic) 20

...

47. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos) 8.42

88. Łukasz Wiśniowski (Polska/CCC) 26.14