Co za występ Katarzyny Niewiadomej! Heroiczna walka. Polka na podium

Najpierw Mathieu van der Poel wygrał 81. edycję wyścigu w rywalizacji mężczyzn. Do zmagań 21. raz w historii na tej trasie przystąpiły również panie.

W składzie CANYON//SRAM zondacrypto zaprezentowały się Polki, w tym m.in. Katarzyna Niewiadoma. 31-latka ostatecznie zajęła drugie miejsce! Niemal do samego końca o triumf walczyła z Holenderką Demi Vollering, która na ostatnich metrach okazała się lepsza.

To najlepszy wynik Niewiadomej w historii, biorąc pod uwagę jej występy na zawodach w Belgii.

Laura Jansen - najlepsze akcje MVP meczu Developres Rzeszów - #VolleyWrocław Polsat Sport

Panie miały do pokonania nieco ponad 137 kilometrów, mijały m.in. Molenberg, Leberg, Parikeberg, Muur-Kapelmuur oraz Bosberg. Na liście startowej pojawiło się łącznie pięć Polek: Agnieszka Skalniak-Sójka i Katarzyna Niewiadoma (CANYON//SRAM zondacrypto), Marta Jaskulska i Daria Pikulik (Human Powered Health) oraz Malwina Mul (Cofidis Women Team).

Pikulik zaliczyła kraksę 90 km przed metą. Wraz z upływem czasu na sam przód wysunęły się dwie zawodniczki - Katarzyna Niewiadoma oraz ostateczna triumfatorka - Vollering. Polka i Holenderka z każdym kilometrem powiększały przewagę nad resztą stawki. W końcu dojechały na metę jako pierwsze. Rywalka naszej reprezentantki osiągnęła czas 03:35:51. Podium uzupełniła Lotte Kopecky.

Dla Niewiadomej to jeden z pierwszych startów w tym sezonie. Polka potwierdziła wysoką formę przed nadchodzącym wyścigiem Strade Bianche.

Katarzyna Niewiadoma JULES VAN IPEREN AFP

Analiza najciekawsze wydarzenia z ostatniego tygodnia. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport