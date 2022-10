Co za dominacja! Czwarta, mistrzowska koszulka w sezonie

30-latka słynie z wielkiej wszechstronności i potrafi wygrywać w każdej, kolarskiej specjalizacji. Przez lata startowała również na szosie (porzuciła ją po sezonie 2020, by skupić się na kolarstwie górskim), a w 2014 roku wywalczyła złoty medal MŚ w Ponferradzie.

Czwarty, mistrzowski tytuł dla Pauline Ferrand-Prevot

Skupienie się na zmaganiach w MTB przyniosło oczekiwane efekty. Sezon 2022 należy bowiem do Ferrand-Prevot. Podczas odbywających się w Les Gets mistrzostw świata w kolarstwie górskim zdobyła podwójne złoto: zarówno w formacie olimpijskim (XCO), jak i wyścigu na krótkim torze (XCC).

Na tym jednak nie koniec, bo sięgnęła także po tęczową koszulkę w rywalizacji maratońskiej (XCM).

Teraz do tego niesamowitego dorobku dołożyła czwarty tytuł mistrzyni świata. Zdobyła go we Włoszech, w zmaganiach gravelowych. Czempionat w tej specjalności odbywa się pod egidą światowej federacji po raz pierwszy.

Ferrand-Prevot w sezonie 2023 może wrócić do walki na szosie - jest łączona z mającą dopiero powstać, żeńską drużyną Ineos.