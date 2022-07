Co za akcja! Fatalny upadek, a potem ten gest. O tym będzie głośno

Czwartek jest ostatnim górskim etapem w trasie tegorocznej "Wielkiej Pętli". Cały czas trwa walka o zwycięstwo w wyścigu.

Liderem jest Vingegaard, który wyprzedza Pogačara o dwie minuty i 18 sekund.

Na 18. etapie Słoweniec próbował uciec najgroźniejszemu rywalowi, ale mu się nie udało. Natomiast na zjeździe z Col de Spandelles sam miał problem, gdyż w pewnym momencie, na jednym z zakrętów, się przewrócił.

Tour de France. Lider poczekał na wicelidera

Duńczyk jednak nie wykorzystał tego faktu, ale zachował się bardzo fair i poczekał na najgroźniejszego rywala. Ten potrafił to docenić i gdy dojechał do niego, to mu podziękował.

