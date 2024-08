Ciało byłej olimpijki znaleziono w jej domu. Tragiczna śmierć, leżała tak przez kilka dni

Nie żyje Daniela Grelui Larreal

Policja przekazała, że w jej tchawicy odnaleziono solidne kawałki jedzenia, które doprowadziły do uduszenia. Do zdarzenia doszło 11 sierpnia, a już następnego dnia pracownicy hotelu, w którym pracowała, zgłosili służbom, że nie mogą skontaktować się z Wenezuelką, która nie pojawiła się też w pracy. Funkcjonariusze weszli do jej domu dopiero 16 sierpnia i tam znaleźli ciało byłej olimpijki.