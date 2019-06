Christopher Froome, kolarz grupy Ineos, doznał poważnej kontuzji podczas rekonesansu przed czwartym etapem Criterium du Dauphine. Brytyjczyk nie wystartuje w tegorocznym Tour de France. Zawodnikiem tej grupy jest Michał Kwiatkowski.

Wielki pech Froome'a, który po upadku na treningu został przewieziony do szpitala. Okazało się, że złamał nogę i nie będzie mógł wystąpić w "Wielkiej Pętli"!



"Ineos potwierdza, że Chris Froome przewrócił się podczas rekonesansu przed czwartym etapem Criterium du Dauphine. Na pewno nie wystartuje na tym etapie. Będziemy informować o całej sprawie" - podał zespół na portalu społecznościowym.

Brytyjczyk przygotowywał się, aby po raz piąty wygrać Tour de France. Zwyciężał w tym wyścigu w latach: 2013, 15, 16 i 17. Poza tym triumfował w Vuelta a Espana (2017) i Giro d'Italia (2018).

O tym, że zabraknie go w "Wielkiej Pętli" powiedział Dave Brailsford, szef grupy Ineos.

"Przewrócił się zjeżdżając przy dużej prędkości. Uderzył w ścianę. To oczywiste, że nie weźmie udziału w tegorocznym Tour de France. To trochę potrwa, zanim zacznie się ścigać" - stwierdził we francuskiej telewizji.

"Jest w bardzo poważnym stanie" - mówił, dodając, że kolarz miał kłopoty z mówieniem i został przewieziony helikopterem do szpitala. Podejrzewa się złamanie kości udowej. Niektóre media informują o pękniętej miednicy.

Criterium du Dauphine to popularny sprawdzian dla kolarzy planujących ściganie w Tour de France. Froome wygrywał je trzykrotnie - w 2013, 2015 i 2016 roku. W klasyfikacji generalnej obecnej edycji zajmował ósme miejsce ze stratą 24 sekund do prowadzącego Belga Dylana Teunsa (Bahrain-Merida).

Tour de France rozpoczyna się 6 lipca.