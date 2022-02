Do groźnego wypadku doszło przed tygodniem niedaleko Bogoty. Egan Bernal podczas treningu zaliczył kraksę z autobusem i doznał poważnych obrażeń ciała.

Kolarz w wyniku zdarzenia złamał kość udową i rzepkę, doznał urazu klatki piersiowej i kręgosłupa, w którym złamaniu uległy dwa kręgi.

Zwycięzca ubiegłorocznego Giro d’Italia przeszedł już udaną operację kręgosłupa i sam zabrał głos. Jak sam przyznał, o mało nie zginął.

Chris Froome trzyma kciuki za Egana Bernala

Wielu kolarzy trzyma kciuki za powrót do zdrowia Bernala. Wśród nich jest również Chris Froome.

"Egan Bernal miał straszną kraksę w Kolumbii. Tak naprawdę nie znam pełnego zakresu jego obrażeń i szczerze mówiąc, nie sądzę, aby ktokolwiek powinien pytać o ich pełny zakres. Dostał teraz potężny cios. Pewnie leży w szpitalu. On i jego rodzina będą zadawać tysiące pytań o to, co to oznacza dla ich życia? Co to oznacza dla jazdy na rowerze? [...] W tej chwili zaoferowałbym wsparcie tylko jemu i jego rodzinie. Nikt nie musi pytać o kontuzje, kiedy wróci na rower, jeśli znów ma być na najwyższym poziomie" - powiedział Brytyjczyk na kanale w serwisie YouTube.

Froome dobrze wie, co to znaczy poważny wypadek na rowerze. Sam też doznał bowiem poważnych obrażeń i od tamtej pory trudno jest mu powrócić do formy, jaką prezentował przed zdarzeniem.