Chris Froome chce jak najszybciej wrócić do startów

Czterokrotny zwycięzca Tour de France Brytyjczyk Chris Froome, który przechodzi rehabilitację po wypadku na trasie Criterium du Dauphine oraz urazie palca w... kuchni, nie wyklucza startów w 2019 r. - Byłoby świetnie, gdyby udało się jeszcze wystartować w tym roku - powiedział.

- To byłoby wspaniałe móc pojechać w jakimś wyścigu posezonowym, tak jak to miałem w zwyczaju robić w poprzednich latach. Wrócić do profesjonalnego ścigania przed styczniem - powiedział kolarz, który na razie chodzi jeszcze o kulach, gazecie "The Telegraph".

Froome nie ścigał się od czerwca, gdy uległ poważnemu wypadkowi w Criterium du Dauphine, doznając uszkodzeń narządów wewnętrznych, złamań kończyn, żeber i urazu kręgosłupa.



Z tego powodu nie wystartował w Tour de France, w którym zwyciężył cztery razy (2013, 2015, 2016, 2017), a w ubiegłym roku zajął trzecie miejsce.

Tydzień temu był ponownie z wizytą w szpitalu po tym jak w kuchni przeciął nożem kciuk uszkadzając jedno ze ścięgien palca.

Media angielskie spekulują, że Brytyjczyk może pojawić się w japońskiej Saitamie, gdzie odbędzie się kryterium 27 października. Zawodnik nie wybiega jednak oficjalnie tak daleko w przyszłość i na razie czyni pierwsze próby na rowerze jeżdżąc na welodromie.