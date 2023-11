20 października w Interii pojawił się tekst o planowanym odwołaniu Małgorzaty Jasińskiej . Krok ten przyjęty został przez obserwatorów bardzo chłodno, a kadrowiczki, choć anonimowo, przyznawały, że ewentualna zmiana na pozycji selekcjonerki byłaby fatalną decyzją. "Ma plan na tę reprezentacją, a my - dzięki niej - mamy spokojną głowę" - mówiła jedna z nich.

Zamieszanie wokół Małgorzaty Jasińskiej

Dyrektor sportowy Polskiego Związku Kolarskiego, Marek Rutkiewicz wyjaśniał, że jedyną motywacj do podjęcia takiego kroku były względy formalne, a dokładnie - konieczność ujednolicenia roli trenerki "dorosłej" reprezentacji i kadry U-23.

dochodziło czasami do sytuacji, że trenerka elity nie miała kogo zabrać na start, bo miała za mało zawodniczek, a nie mogła dobrać zawodniczek U-23, bo te miały inne akcje szkoleniowe w tym czasie. Pojawiały się zatem problemy ze skompletowaniem składów na poszczególne wyścigi

Informacja o konkursie na stanowisko trenerki szosowej kadry kobiecej pojawiła się na stronie internetowej PZKol 24 października. Komisja swoje rekomendacje miała przekazać zarządowi 3 listopada. W międzyczasie kwestię tę poruszano między innymi podczas spotkania zarządu z mediami, do którego doszło 29 października. Prezes Rafał Makowski tłumaczył, że "intencją nie było zrobienie rewolucji, tylko ewolucja i ustandaryzowanie schematu szkolenia". Krytykował przy tym publikacje na temat całej sprawy.

Przed Paryżem rewolucji nie będzie

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu opublikowany został w poniedziałkowy wieczór. Do rewolucji, której tak się obawiano nie doszło - na stanowisku selekcjonerki szosowej drużyny pozostała Małgorzata Jasińska. Tym samym będzie ona kontynuować misję przygotowania naszych Pań do rywalizacji w igrzyskach w Paryżu. Mają one realną szansę na walkę o medal, a najjaśniejszym puntem kadry będzie Katarzyna Niewiadoma.