W kwietniu Maciejuk brał udział w Wyścigu dookoła Flandrii i tam miał miejsce poważny incydent, którego był winowajcą . Polak próbował zdobyć pozycję jadąc poboczem, w efekcie spowodował dużą kraksę , w której udział wzięło kilkudziesięciu kolarzy, a część z nich poniosła mniej lub bardziej poważne obrażenia . Niedługo później został on zdyskwalifikowany z wyścigu, spotkała go też bardzo mocna krytyka ze strony kolarskiego środowiska. Największa kara przyszła jednak kilka miesięcy później.

Kolarstwo. Polskie władze reagują na zawieszenie Filipa Maciejuka