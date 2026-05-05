Burza po wyścigu, rywale wkroczyli do akcji. Mistrz świata oskarżony

Amanda Gawron

Tadej Pogacar kilka dni temu ponownie zachwycił cały kolarski świat, wygrywając wyścig Tour de Romandie. Przedstawiciel zespołu UAE Team Emirates-XRG z triumfu nie nacieszył się długo, gdyż na krótko po zakończeniu rywalizacji w mediach pojawiły się pod jego adresem mocne oskarżenia. Zdaniem rywali Słoweniec miał dopuścić się oszustwa, w którym pomogli mu... organizatorzy zawodów.

Tadej Pogacar się nie zatrzymuje i z wyścigu na wyścig udowadnia, że nie bez powodu nazywany jest jednym z najwybitniejszych kolarzy w historii. Słoweński gwiazdor podczas Toude de Romandie znów nie miał sobie równych i podczas debiutu w szwajcarskim wyścigu sięgnął po zwycięstwo. Triumf ten przypieczętował wygraną na ostatnim etapie, podczas którego miał po pokonania 178,2 km z Lucens do Leysin. W klasyfikacji generalnej Pogacar miał aż 42 s przewagi nad drugim Florianem Lipowitzem, na najniższym stopniu podium stanął natomiast Lenny Martinez.

W Tour de Romandie udział wzięło także dwóch reprezentantów Polski - Filip Maciejuk zajął 76. miejsce, a Kamil Gradek uplasował się ostatecznie na 83. pozycji. Obaj panowie do lidera stracili ponad godzinę.

Tadej Pogacar oskarżony o oszustwo. Rywale grzmią

Po wyścigu o dwukrotnym mistrzu świata znów zrobiło się głośno. Wszystko przez poważne oskarżenia ze strony rywali, które pojawiły się na krótko po zakończeniu zmagań w Szwajcarii. Jak donosi niemiecki "BILD", Louis Vervaeke oraz Valentin Paret-Peintre z zespołu Soudal Quick-Step twierdzą, że Tadej Pogacar nie sięgnąłby po triumf, gdyby nie... pomoc ze strony organizatorów. 

Panowie w rozmowach z mediami zasugerowali, że Pogacarowi na trasie podczas ostatniego etapu pomogły motocykle telewizyjne jadące tuż przed kolarzem. Te miały stworzyć cień aerodynamiczny, z którego skorzystał Słoweniec. "Straciliśmy 50 s na odcinku pięciu kilometrów. To zawsze ta sama historia - gdy tylko zaczyna się transmisja telewizyjna, pojawiają się motocykle. Moim zdaniem czasami zmienia to przebieg wyścigu, szczególnie przy jeździe pod wiatr" - żalił się Vervaeke (cytat za portalem "BILD").

W mocnych słowach na ten temat wypowiedział się również szef zespołu Bahrain Victorious, Roman Kreuziger. "Przeprowadzamy testy antydopingowe, żeby wykrywać oszustów. Jednak wykorzystywanie motocykli na swoją korzyść to także forma oszustwa" - stwierdził.

