Brał udział w groźnej kraksie na Tour de Pologne. Wygrał etap na Tour de France

Prowadzący po pierwszym etapie Belg Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl) zajął 15. miejsce i w klasyfikacji generalnej spadł na drugą pozycję z sekundą straty do rodaka i kolegi z teamu, który sobotnią rywalizację zakończył na drugim miejscu.

Jakobsen, który prawie dwa lata temu miał poważny wypadek na mecie jednego z etapów Tour de Pologne i przeszedł wiele operacji, nie krył radości z sukcesu.

"To jest +incroyable+ (niewiarygodne - PAP). To był bardzo długi proces, krok po kroku. Wiele osób mi na tej drodze pomagało. Dziś mogę im się odpłacić, mogą zobaczyć, że to wszystko nie było po nic. Jestem szczęśliwy, że nadal mogę cieszyć się jazdą na rowerze i ściganiem, że nadal potrafię wygrywać" - powiedział 25-letni Holender.

W sobotę doszło do kilku kraks, m.in. jednej na długim moście nad Wielkim Bełtem. Ucierpiał w niej jadący w żółtej koszulce lidera Lampaert, ale zdołał się pozbierać i kontynuować jazdę. Około dwóch kilometrów przed metą jechał już w czołówce i wówczas już za jego plecami doszło do kolejnego wypadku z udziałem dużej grupy kolarzy. Wszyscy byli już jednak w strefie chronionej i zapisano im ten sam czas co zwycięzcy.

Najlepszy z Polaków Łukasz Owsian (Polska/Arkea-Samsic) zajął 78. miejsce. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) był 135., Maciej Bodnar (Polska/TotalEnergies) - 136., a Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates) zakończył etap na 149. pozycji. Wszyscy mieli taki sam czas jak reszta peletonu.

W niedzielę peleton przejedzie 180 km z Vejle do Soenderborga, a po dniu przerwy od wtorku rywalizacja będzie się już odbywać we Francji.

Wyniki 2. etapu, Roskilde - Nyborg (202,2 km):

1. Fabio Jakobsen (Holandia/Quick-Step Alpha Vinyl) 4:34.34

2. Wout van Aert (Belgia/Jumbo-Visma)

3. Mads Pedersen (Dania/Trek-Segafredo)

4. Danny van Poppel (Holandia/Bora-hansgrohe)

5. Jasper Philipsen (Belgia/Alpecin-Deceuninck)

6. Peter Sagan (Słowacja/TotalEnergies)

7. Jeremy Lecroq (Francja/B&B Hotels-KTM)

8. Dylan Groenewegen (Holandia/BikeExchange-Jayco)

9. Luca Mozzato (Włochy/B&B Hotels-KTM) 10. Hugo Hofstetter (Francja/Team Arkea-Samsic) ...

78. Łukasz Owsian (Polska/Arkea-Samsic) 135. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) 136. Maciej Bodnar (Polska/TotalEnergies)

149. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates) wszyscy ten sam czas

Klasyfikacja generalna Tour de France:

1. Wout van Aert (Belgia/Jumbo-Visma) 4:49.50

2. Yves Lampaert (Belgia/Quick-Step Alpha Vinyl) strata 1 s

3. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) 8

4. Filippo Ganna (Włochy/Ineos Grenadiers) 11

5. Mads Pedersen (Dania/Trek-Segafredo) 12

6. Mathieu van der Poel (Holandia/Alpecin-Deceuninck) 14

7. Jonas Vingegaard (Dania/Jumbo-Visma) 16

8. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) 17

9. Bauke Mollema (Holandia/Trek-Segafredo) 18

10. Dylan Teuns (Belgia/Bahrain Victorious) 21

...

108. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) 1.15

153. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates) 1.44

157. Łukasz Owsian (Polska/Arkea-Samsic) 1.49

161. Maciej Bodnar (Polska/TotalEnergies) 1.54

mm/ krys/