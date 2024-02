27-letni Aniołkowski dopiero w tym sezonie podpisał kontrakt z ekipą najwyższego szczebla. Wcześniej, choć pojawiały się pogłoski o zainteresowaniu czołowych ekip, reprezentował formacje "drugiej ligi": Bingoal czy Human Powered Health. Już w ich barwach pokazywał jednak bardzo duży potencjał. Rodziło to nadzieję, że jako zawodnik Cofidisu, mając więcej szans na walkę z zawodnikami ze światowego topu zrobi kolejny krok w rozwoju. I choć przygotowania do sezonu nie poszły do końca po jego myśli pokazał, że to mogą być dla niego niezwykle udane miesiące.

Stanisław Aniołkowski otwiera sezon z błyskiem

Dla Stanisława Aniołkowskiego to wynik cenny również dlatego, że odniesiony po zdrowotnych perturbacjach u progu sezonu. Z powodu kontuzji (złamanie zmęczeniowe kości piszczelowej) przygotowania do 2024 roku były poważnie zaburzone, a "wejście" w rytm wyścigowy - mocno opóźnione. Pierwotnie mieliśmy go oglądać w akcji już w połowie stycznia, w trakcie Tour Down Under w Australii.