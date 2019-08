Lider klasyfikacji generalnej Irlandczyk Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) wygrał w Ardooie w Belgii drugi etap kolarskiego Binck Bank Tour, zaliczanego do World Tour. Dzień wcześniej również był najlepszy. Wiceliderem wyścigu pozostał Łukasz Wiśniowski (CCC).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kolarstwo. Egan Bernal przywitany przez Kolumbijczyków. Wideo © 2019 Associated Press

Wtorkowy etap z Blankenberge do Ardooie (169,1 km) był płaski, typowy dla sprinterów. Wprawdzie przez długi czas uciekała kilkuosobowa grupa, ale na ostatnich kilometrach jechał już cały peleton.

Reklama

Na finiszu dość długo prowadził Belg Jasper Philipsen (UAE). W decydującym momencie wyprzedził go jednak w imponującym stylu Bennett i wygrał dość wyraźnie. Trzecie miejsce zajął Holender Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma).

Łukasz Wiśniowski był we wtorek 44. i pozostał wiceliderem klasyfikacji generalnej. Jego strata do Bennetta powiększyła się do 12 sekund. Trzeci jest inny kolarz CCC - Czech Josef Czerny (13 sekund straty).

Michał Gołaś (Ineos) zajmuje po dwóch etapach 107. miejsce, 20 sekund za liderem.

Siedmioetapowy wyścig zakończy się w niedzielę w Geraardsbergen.

Wyniki 2. etapu (Blankenberge-Ardooie, 169,1 km):

1. Sam Bennett (Irlandia/Bora-Hansgrohe) 3:45.20

2. Jasper Philipsen (Belgia/UAE)

3. Dylan Groenewegen (Holandia/Jumbo-Visma)

4. Kristoffer Halvorsen (Norwegia/Ineos)

5. Alvaro Hodeg (Kolumbia/Deceuninck-Quick Step)

6. Amaury Capiot (Belgia/Sport Vlaanderen-Baloise) ten sam czas

Klasyfikacja generalna:

1. Sam Bennett (Irlandia/Bora-Hansgrohe) 7:27.57

2. Łukasz Wiśniowski (Polska/CCC) strata 12 s

3. Josef Czerny (Czechy/CCC) 13

4. Lars Bak (Dania/Dimension Data) 13

5. Jasper Philipsen (Belgia/UAE) 14

6. Edward Theuns (Belgia/Trek-Segafredo) 14