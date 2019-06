Biełomojna i Cink zwycięzcami wyścigu Mai Włoszczowskiej w Jeleniej Górze

Białorusinka Jana Biełomojna i Czech Ondrzej Cink zwyciężyli w 10. edycji wyścigu kolarzy górskich Jelenia Trophy Maja Włoszczowska MTB Race. Tym razem organizatorka nie wystartowała z przyczyn zdrowotnych. Aleksandra Podgórska była dziewiąta, a Bartłomiej Wawak - trzeci.

Elita pań ścigała się na dystansie 22 km. 27-letnia Biełomojna dominowała na trasie w Parku Paulinum i jej przewaga na mecie nad drugą Amerykanką Leą Davison wyniosła 2.46 min. Trzecia dojechała Holenderka Anne Tauber, która wygrała imprezę Włoszczowskiej w ubiegłym roku.

Biełomojna ma w dorobku triumf w Pucharze Świata oraz brązowy medal MŚ, a także mistrzostwo Europy.

Czwartą na mecie była 39-letnia Kanadyjka Catharina Pendrel, brązowa medalistka igrzysk w Rio de Janeiro, dwukrotna mistrzyni świata, trzykrotna zwyciężczyni klasyfikacji generalnej PŚ oraz pierwsza triumfatorka zawodów w Jeleniej Górze w 2009 roku.

Tym razem patronka zawodów w stolicy Karkonoszy nie uczestniczyła w rywalizacji z powodu infekcji.

- Bardzo żałuję, że ominęły mnie emocje współzawodniczenia i dramaturgia zmagań, ale na pierwszym miejscu stawiam zdrowie, a nie chciałabym osłabiać organizmu, bo powoli zbliżają się igrzyska w Tokio, które teraz są moim najważniejszym celem. Sprawdzian w roli organizatorki też jednak był pożyteczny i ciekawy - powiedziała Włoszczowska.

Mężczyźni pokonywali trasę o długości 26,10 km. Do szóstego kilometra w bezpośrednim sąsiedztwie jechali na czele Cink, Hiszpan Sergio Mantecon i Wawak. Potem Czech odjechał, a Polak tracił do niego 24 sek. Mantecon zszedł z trasy, a do Wawaka dołączył Austriak Karl Markt i dzieliło ich od lidera ok. 50 s. Dramatyczną końcówkę rozstrzygnął na swoją korzyść Cink, wyprzedzając minimalnie Markta i Wawaka.

Cink tym samym powtórzył w Jeleniej Górze ubiegłoroczny sukces. Jest brązowym medalistą MŚ i jeździ w grupie Kross Racing Team, razem z Włoszczowską. Wespół z Biełomojną i Tauber lokują się w czołówce tegorocznego cyklu PŚ.

W niedzielę międzynarodowa stawka kolarzy górskich wystartuje w Bike Maratonie Jelenia Góra, zaliczanym do prestiżowego cyklu UCI MTB Marathon Series. Najlepsi pojadą na dystansie GIGA.

Wyniki Jelenia Góra Trophy Maja Włoszczowska MTB Race 2019:

kobiety

1. Jana Biełomojna (Ukraina) 1:24.51

2. Lea Davison (USA) 1:27.37

3. Anne Tauber (Holandia) 1:28.49

...

9. Aleksandra Podgórska (Polska) 1:32.48

mężczyźni

1. Ondrzej Cink (Czechy) 1:27.19

2. Karl Markt (Austria) 1:27.22

3. Bartłomiej Wawak (Polska) 1:27.22