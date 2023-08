"Biało-Czerwoni" rozdają karty. Sensacyjny lider, na Polaka nie stawiał nikt

Tour de l'Avenir , czyli w tłumaczeniu z francuskiego "Wyścig Przyszłości" to najbardziej prestiżowa etapówka dedykowana zawodnikom kategorii U-23. Jej korzenie sięgają początków lat 60. ubiegłego wieku i nie bez powodu nazywa się ją "młodzieżowym Tour de France" . Na liście zwycięzców mamy bowiem takich tuzów, jak Włocha, Felice Gimondiego (w "dorosłej" karierze trzykrotnie wygrywał Giro d'Italia i raz "Wielką Pętlę"), Holendra Joopa Zoetemelka (mistrza świata i mistrza olimpijskiego) czy Słoweńca, Tadeja Pogacara , który czaruje na światowych szosach współcześnie, a niedawno wywalczył brązowy medal MŚ w Glasgow.

Polacy rozdają karty. Popis na Tour de l'Avenir

Tym razem względem naszej reprezentacji nie było dużych oczekiwań. "Biało-Czerwonych" kolarzy nie wymieniało się w gronie tych, którzy liczyć mogą się w walce o klasyfikację generalną, a i perspektywy walki o etapowe sukcesy wydawały się dość mgliste. Już pierwszy dzień rywalizacji pokazał jednak, jak bardzo chybione były to prognozy.

Michał Pomorski znalazł się bowiem w grupie pięciu zawodników, którzy walczyli o etapowe zwycięstwo. Nie udało się mu sięgnąć po skalp, lecz czwarte miejsce, które zajął, a przede wszystkim - sześć sekund przewagi nad peletonem sprawiły, że była to znakomita zaliczka przed kolejną odsłoną zmagań, w trakcie której celem mogła być walka o żółtą koszulkę lidera Tour de l'Avenir.

Plan jej przejęcia udało się zrealizować perfekcyjnie. Drugiego dnia, w rywalizacji sprinterów karty rozdawał inny Polak ( Radosław Frątczak ), lecz to Pomorski, który przeciął linię mety jako 16. awansował na pierwsze miejsce w "generalce", pisząc tym samym piękny rozdział historii naszego kolarstwa.

Uniósł ręce... zbyt wcześnie

Na etapie drugie miejsce zajął z kolei wspomniany Frątczak, który zapewne by wygrał, gdyby... nie zaczął zbyt wcześnie świętować. Przed linią mety uniósł ręce w górę, co wykorzystał Kanadyjczyk, Riley Pickrell, wyprzedzając go na ostatnich metrach.