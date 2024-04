Atak za atakiem. Niewiadoma robiła co mogła, triumf był o włos

Groźny odjazd i wściekła pogoń

Tak, jak to zazwyczaj w kobiecym kolarstwie bywa, losy wyścigu rozstrzygnęły się dopiero na ostatnich kilometrach. Wcześniej na liczącej 152 km trasie pierwsze skrzypce grały te, które zdecydowały się ruszyć do ucieczki. A grono harcowniczek było tym razem wyjątkowo mocne: znalazły się w nim między innymi koleżanka Polki z drużyny Canyon//SRAM, Elise Chabbey, Grace Brown (FDJ-Suez) czy Mischa Bredewold (SD-Worx). Przewaga tej grupki 40 kilometrów od finiszu dobijała nawet do trzech minut, co zmusiło peleton do mocnego podkręcenia tempa.