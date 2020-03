Argentyński kolarz Maximiliano Richeze, który był zakażony koronawirusem, po 18 dniach został wypisany ze szpitala w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 37-letni zawodnik UAE Team Emirates poinformował, że dwa testy na COVID-19 dały negatywny wynik.

Richeze brał udział w wyścigu UAE Tour, który został przedwcześnie zakończony 26 lutego z powodu pandemii. Wszystkich uczestników poddano wówczas kwarantannie w hotelu. Argentyńczyk był jednym z tych, u których stwierdzono zakażenie, więc został zabrany do szpitala.

"Po 18 dniach w szpitalu dwa ostatnie testy na COVID-19 dały negatywny wynik, więc mnie wypisali. Dziękuję wszystkim lekarzom i pielęgniarkom za to, jak się mną opiekowali, mojej ekipie za wsparcie oraz wszystkim osobom, które wysłały mi pełne troski wiadomości" - oświadczył Argentyńczyk.

Nie ma na razie informacji o jego koledze z drużyny Kolumbijczyku Fernando Gavirii, który również był zakażony. Chorobę stwierdzono także u dwóch członków ekipy technicznej UAE Team Emirates. Cały zespół przebywa na dobrowolnej kwarantannie.

Większość pozostałych uczestników UAE Tour, w tym Rafał Majka (Bora-hansgrohe), Kamil Gradek (CCC) i Michał Gołaś (Ineos), opuścili Zjednoczone Emiraty Arabskie 1 marca.

