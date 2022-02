59-letni obecnie, były zawodnik może się pochwalić bardzo ciekawą, ale i zawiłą historią. Urodził się bowiem w Chabarowsku (teren obecnej Rosji, wtedy - Związku Radzieckiego), a w trakcie kariery reprezentował łącznie cztery państwa: Rosję, Ukrainę, Mołdawię i Belgię. Był znakomitym specjalistą od północnych klasyków. Obok wspomnianych Mediolan - San Remo i "De Ronde" triumfował też w Paryż-Roubaix. Karierę zakończył w 2002 roku.

Wojna w Ukrainie. Andrei Tchmil zamierza walczyć z Rosjanami

O planach Tchmila poinformował jego dawny kolega z peletonu, Johan Museeuw. "Lew Flandrii" opublikował wideo, na którym opowiedział o rozmowie telefonicznej z mieszkającym obecnie w Mołdawii kolarzem. "Kiedyś toczyliśmy na rowerach wiele wojen, ale teraz sam jestem w środku konfliktu. Mieszkam 100 kilometrów od miejsca, w którym toczą się walki. A wojska wciąż się zbliżają" - mówił.

Były kolarz powiedział Museeuwowi, że odesłał swoją żonę i córkę do Rumunii. Sam z kolei zostaje na miejscu. "Będę walczyć" - zadeklarował.

Tchmil stwierdził, że zadzwonił do dawnego kolegi, gdyż chce go usłyszeć i nie wie, co wydarzy się w ciągu najbliższych dni.

