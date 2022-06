Alexis Vuillermoz wygrał etap i został liderem Criterium du Dauphine

Zwycięzca przejechał trasę w 4:03.34. Drugi był Norweg Anders Skaarseth (Uno-X Pro Cycling Team), a trzeci Francuz Olivier Le Gac (Groupama - FDJ), obaj w tym samym czasie co zwycięzca.

W pierwszej godzinie wyścigu z peletonu uciekła szósta zawodników, z Vuillermozem na czele. Dość szybko uzyskali nad peletonem przewagę, która w pewnym momencie dochodziła nawet do czterech i pół minuty. Później peleton zaatakował i przewaga uciekających na 40 km przed metą zmalała do niespełna dwóch minut.

Na 9 km przed finiszem doszło w uciekającej grupie do małej kraksy, jeden z zawodników się przewrócił i odpadł, ale reszta dojechała do mety mając już tylko pięć sekund przewagi nad peletonem.

34-letni Vuillermoz odniósł dziewiąte zwycięstwo w karierze, a za najważniejsze wciąż uważa wygrany etap Tour de France w 2015 roku.

Kolarstwo. Michał Kwiatkowski 24., a Łukasz Owsian 80. na drugim etapie

Na 24. miejscu finiszował Michał Kwiatkowski, a na 80. Łukasz Owsian. Najsłabiej wypadł z Polaków Kamil Gradek, który był 124. ze stratą ponad 6 minut. Pierwszy z nich, reprezentujący barw brytyjskiej grupy Ineos Grenadiers, jest 37. w klasyfikacji generalnej.

We wtorek trzeci etap o długości 169 km, którego trasa prowadzić będzie z Saint-Paulien do Chastreix-Sancy. Peleton wjedzie w góry, dojazd do mety będzie prowadził liczącym 6,2 km podjazdem.

Ośmioetapowy wyścig we Francji jest dla wielu kolarzy generalnym sprawdzianem przed Tour de France, który 1 lipca zacznie się w Kopenhadze.

Wyniki 2. etapu:

1. Alexis Vuillermoz (Francja/TotalEnergies) 4:03.34

2. Anders Skaarseth (Norwegia/Uno-X Pro Cycling Team)

3. Olivier Le Gac (Francja/Groupama-FDJ)

4. Kevin Vermaerke (USA/Team DSM)

5. Anthony Delaplace (Francja/Team Arkea - Samsic) wszyscy ten sam czas

6. Wout van Aert (Belgia/Jumbo - Visma) strata 5 s

...

24. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos Grenadiers)

80. Łukasz Owsian (Polska/Team Arkea Samsic) wszyscy ten sam czas

124. Kamil Gradek (Polska/Bahrain-Victorious) 6.11

Klasyfikacja generalna:

1. Alexis Vuillermoz (Francja/TotalEnergies) 8:40.55

2. Anders Skaarseth (Norwegia/Uno-X Pro Cycling Team) strata 3 s

3. Olivier Le Gac (Francja/Groupama - FDJ) 4

4. Wout van Aert (Belgia/Jumbo - Visma) 5

5. Kevin Vermaerke (USA/Team DSM) 7

6. Ethan Hayter (W. Brytania/INEOS Grenadiers) 9

...

37. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos Grenadiers) 15

65. Łukasz Owsian (Polska/Team Arkea Samsic) 15

138. Kamil Gradek (Polska/Bahrain-Victorious) 16.21