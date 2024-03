Zapowiedziano kontrolę antydopingową. Doszło do kuriozalnej sytuacji

Czy właśnie to było powodem rezygnacji 130 kolarzy? Wielu z nich podaje inne powody wycofania się z wyścigu - przebite opony czy wypadki, których nie zarejestrowano w trakcie wyścigu. Wiele wskazuje na to, że kolarze po prostu chcieli uniknąć losowej kontroli antydopingowej, która na nich czekała.

- Turniej Interclubs Vinalopó jest dumny z tego, że jest wydarzeniem promującym czyste i uczciwe kolarstwo. Jesteśmy zaangażowani w walkę z dopingiem i uważamy, że jest to niezbędne do utrzymania integralności sportu i ochrony zdrowia kolarzy - przekazali organizatorzy.

"Czysty żart". Zawodnik tłumaczy, że zapowiedź kontroli równa się masowym rezygnacjom

- To nie jest wzór matematyczny, to czysta rzeczywistość. Zobaczymy, czy podejmą jakieś kroki, bo to czysty żart. Przy okazji, zdałem test. Zdałem go po raz trzeci - napisał w mediach społecznościowych Alvaro Marza.