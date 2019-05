30. Wyścig Solidarności i Olimpijczyków. Start w Łodzi, finisz w Krośnie

Ponad 888 km na pięciu etapach pokonają kolarze rywalizujący w 30. Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków, który rozpocznie się 2 lipca w Łodzi. Start zaplanowano na ul. Piotrkowskiej, a impreza zakończy się 6 lipca na rynku w Krośnie.

- Przed nami jubileuszowa edycja wyścigu, dlatego chcemy by był on bardzo atrakcyjny. Na jego trasę zamierzamy sprowadzić wielu byłych olimpijczyków, głównie znanych kolarzy z Polski i zagranicy. Nad tym jeszcze pracujemy, ale mamy już zamkniętą trasę. Będzie ona wiodła z Łodzi do Krosna - poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej w Łodzi przewodniczący komitetu organizacyjnego wyścigu Waldemar Krenc.

Tegoroczna rywalizacja rozpocznie się we wtorek 2 lipca na najsłynniejszej łódzkiej ulicy Piotrkowskiej, nieopodal Pasażu Schillera. Tego dnia kolarze pokonają 199 km z metą w Sieradzu. Następnego dnia, na drugim etapie czeka ich ściganie na 154 km ze Zgierza do Kutna.

- Dalsze etapy to pierwsze górki, jeszcze niewielkie w Świętokrzyskiem na odcinku z Kielc do Radomia (175,3 km). Później, w piątek 5 lipca starujemy w Skarżysku-Kamiennej i jedziemy do Stalowej Woli (178 km). Ostatni etap 6 lipca to Tarnobrzeg - Krosno (182 km), gdzie kolarzy czeka dwukrotny 3,5-kilometrowy podjazd pod zamek Kamieniec dochodzący do 18 proc. nachylenia. Meta będzie na rynku w Krośnie - zapowiedział dyrektor imprezy Tadeusz Skorek.

Organizatorzy 30. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków spodziewają się na starcie ok. 120 zawodników z blisko 20 zawodowych i amatorskich grup z Polski i zagranicy. Lista startowa nie została jeszcze ogłoszona.

- Będą wszystkie zawodowe ekipy z kraju, a także reprezentacje Białorusi, Ukrainy, Łotwy, Litwy, oraz grupy z Niemiec, Holandii, Czech, Estonii - dodał Skorek.

Kolarze, oprócz walki o zwycięstwo w klasyfikacji indywidualnej (żółta koszulka), będą też rywalizować w czterech innych kategoriach: punktowej (biała koszulka), górskiej (zielona), drużynowej (szara) i młodzieżowej (niebieska).

W ubiegłym roku w wyścigu triumfował Sylwester Janiszewski z grupy Wibatech Merx 7R.

Zawody zostały objęte honorowym patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Imprezie towarzyszy Mini Wyścig Solidarności, czyli cykl ośmiu kolarskich zawodów dla dzieci. Pierwsze zaplanowano w Łodzi 30 czerwca, a kolejne w Sieradzu (2 lipca), Zgierzu i Kutnie (3 lipca), Radomiu (4 lipca), Skarżysku-Kamiennej i Stalowej Woli (5 lipca) oraz Tarnobrzegu i Krośnie (6 lipca).

Trasa 30. Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków:

2.7 - 1. etap, Łódź - Sieradz (199 km)

3.7 - 2. etap, Zgierz - Kutno (154 km)

4.7 - 3. etap, Kielce - Radom (175,3 km)

5.7 - 4. etap, Skarżysko-Kamienna - Stalowa Wola (178 km)

6.7 - 5. etap, Tarnobrzeg - Krosno (182 km)

Bartłomiej Pawlak



