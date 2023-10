FC Porto – FC Barcelona. O której godzinie dzisiaj mecz w Lidze Mistrzów?

FC Porto i FC Barcelona należą do zdecydowanych faworytów grupy H, w której znalazły się również ukraiński Szachtar Donieck i belgijski debiutant Lidze Mistrzów - Royal Antwerp. Zarówno mistrzowie Hiszpanii, jak i wicemistrzowie Portugalii powinni bez większych problemów uzyskać awans do fazy pucharowej, ale istotne jest to, kto zajmie pierwsze miejsce w grupie. Z tego punktu widzenia mecz FC Porto - FC Barcelona zapowiada się bardzo interesująco.