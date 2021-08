El. LM. Benfica Lizbona wykonała krok w kierunku fazy grupowej

Klubowe rozgrywki międzynarodowe

Benfica Lizbona pokonała PSV Eindhoven 2-1 (2-0) w pierwszym meczu ostatniej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. To krok w kierunku awansu portugalskiego klubu do fazy grupowej prestiżowych rozgrywek.

