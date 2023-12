Skorża przecierał oczy ze zdumienia. Fatalne błędy przesądziły w rywalizacji z Manchesterem City

Przed ogromną szansą na zanotowanie drugiego w karierze zwycięstwa nad drużyną prowadzoną przez Pepa Guardiolę stanął we wtorek Maciej Skorża. Jego Urawa Red Diamonds w półfinale Klubowych Mistrzostw Świata stanęła do rywalizacji z Manchesterem City. W 2008 roku prowadzona przez polskiego trenera Wisła Kraków w eliminacjach do Ligi Mistrzów wygrała z Barceloną Guardioli 1:0. To jedyne zwycięstwo polskiej drużyny nad "Dumą Katalonii" w historii.