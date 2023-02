To bardzo ważna wiadomość dla wszystkich fanów piłki nożnej, którzy chcą zobaczyć jeszcze większą jasność w decyzjach sędziowskich. Oglądajcie uważnie Klubowe Mistrzostwa Świata FIFA, które rozpoczynają się 1 lutego w Maroku, ponieważ zobaczycie ważną zmianę w sposobie, w jaki sędziowie komunikują decyzje związane z użyciem systemu VAR. Po raz pierwszy sędzia przemówi bezpośrednio do kibiców na stadionie i telewizyjnych publiczności w domu przez mikrofon, wyjaśniając dlaczego podjęto decyzję. To część testów FIFA, ponieważ zawsze chcemy poprawić jasność VAR i zwiększyć świadomość. Mamy nadzieję, że zmiana przypadnie Wam do gustu!

~ Prezydent FIFA Gianni Infantino za pośrednictwem swojego instagrama