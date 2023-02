Jak donosi CBS Sport, decyzją księcia należącego do królewskiej rodziny każdy piłkarz Al Hilal otrzyma po milionie saudyjskich riali. Daje to astronomiczną sumę przeszło miliona złotych dla każdego zawodnika zespołu z Arabii Saudyjskiej, który jako najlepsza drużyna Azji wyeliminował w półfinale Klubowych Mistrzostw Świata słynne brazylijskie Flamengo - do niedawna klub prowadzony przez byłego polskiego selekcjonera Paulo Sousę. Saudyjczycy wygrali z Brazylijczykami 3-2.