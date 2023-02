To, że klubów z przedrostkiem "Al" nie wolno lekceważyć, pokazało wtorkowe spotkanie z udziałem Flamengo . Reprezentanci Ameryki Południowej przegrali po dogrywce z saudyjskim Al-Hilal . Sensacyjnie więc to ekipa z Azji zameldowała się w finale Klubowych Mistrzostw Świata i oczekiwała na poznanie rywala. Miała przy tym przewagę już na starcie - podczas gdy Real toczył bój z Al-Ahly , piłkarze z Rijadu mogli się regenerować i przygotowywać na decydującą potyczkę.

Tymczasem "Los Blancos" - wbrew suchemu wynikowi - wcale nie mieli z Egipcjanami łatwo . Trener Al-Ahly, Marcel Koller , mówił na przedmeczowej konferencji prasowej o tym, że wielu piłkarzy Realu to idole jego podopiecznych. Na boisku Afrykańczycy nie przejawiali jednak jakichkolwiek kompleksów. Spotkanie rozpoczęli odważnie i chcieli podjąć równą rywalizację z "Królewskimi". Podopieczni Carlo Ancelottiego co prawda szybko ochłodzili rozgrzane głowy rywali, przejmując inicjatywę, ale niesprawiedliwością byłoby napisać, że ich stłamsili.

Real Madryt wykorzystał błąd defensywy

Madrytczycy mieli dużo wyższe posiadanie piłki, którą rozgrywali, korzystając z całej szerokości boiska. Brakowało im jednak przyspieszenia, przełamania schematu, a nade wszystko - Karima Benzemy. Francuski napastnik nie przyleciał z drużyną do Maroka, gdzie odbywa się klubowy mundial, ale jest zgłoszony do rozgrywek. Sztab szkoleniowy liczy bowiem na to, że drobny uraz, na który narzeka zdobywca Złotej Piłki, uda się wyleczyć do soboty.