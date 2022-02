Chelsea takiego trofeum jeszcze nie ma. Pora na Finał Klubowych Mistrzostw Świata!

Oprac.: Andrzej Zasadni Klubowe MŚ

Finał Klubowych Mistrzostw Świata Chelsea - Palmeiras to pojedynek najlepszej drużyny z Europy i Ameryki Południowej. W gablocie żadnego z tych klubów nie stoi jeszcze puchar Klubowych Mistrzostw Świata. Dziś jednak to się zmieni. Obie drużyny, aby dostać się do finału, musiały wygrać tylko jedno spotkanie, co nie wszystkim się podoba. Gdzie oglądać finał Klubowych Mistrzostw Świata? Chelsea - Palmeiras "na żywo" na sportinteria.pl.

Zdjęcie Finał klubowych mistrzostw świata Chelsea - Palmeiras. Gdzie oglądać? Na zdjęciu Romelu Lukaku. / AP/Associated Press/East News / East News