Wokół Klubowych Mistrzostw Świata było w ostatnim czasie sporo zawirowań - pierwotnie rozgrywki w rozszerzonej formule miały odbyć się latem 2021 roku w Chinach, ale turniej został przeniesiony na - wygląda na to że jednak bliżej nieokreśloną - przyszłość. Na starych zasadach miała zorganizować je Japonia, ale we wrześniu ubiegłego roku, z powodu możliwych trudów związanych z sytuacją pandemiczną, kraj ten zrezygnował przeprowadzenia zawodów.

Ostatecznie gospodarzem zostały Zjednoczone Emiraty Arabskie, a Klubowe MŚ wystartują dokładnie 3 lutego. I już na początku zapowiadają się one całkiem ciekawie, bowiem w pierwszym meczu wystąpi zespół, który - z polskiej perspektywy - jest "na końcu świata".



Klubowe MŚ 2021. A.S. Pirae, czyli uczestnicy z przypadku

Do udziału w rywalizacji zaproszono bowiem A.S. Pirae, amatorski, ale całkiem utytułowany klub z Tahiti, największej wyspy Polinezji Francuskiej. Drużyna w KMŚ znalazła się nieco z przypadku, bowiem pierwotnie na ich miejscu miało znajdować się Auckland City, klub jednak zrezygnował z powodu restrykcji covidowych wprowadzonych w Nowej Zelandii, skąd się wywodzi.



Potem jego miejsce miało zająć Tiga Sport, czyli mistrzowie Nowej Kaledonii, ale ci - jak podaje francuskie RMC Sport - nie byli w stanie dostarczyć odpowiednie dokumentacji dotyczącej szczepień. Padło więc na graczy A.S. Pirae, którzy pod koniec stycznia wyruszyli do ZEA, by zawalczyć o sprawienie niespodzianki.



Klubowe MŚ. A.S. Pirae może zmierzyć się nawet z Chelsea

Drabinka Klubowych MŚ jest już dobrze znana - w pierwszej rundzie Tahitańczycy zmierzą się z reprezentantami gospodarzy z Al-Jazira, a mecz zaplanowano na 3 lutego. Odbędzie się on w Abu Zabi, na Stadionie im. Mohammeda bin Zayeda.



Jeśli A.S. Pirae się powiedzie w tym spotkaniu, to potem czeka na nich potyczka z saudyjskim Al-Hilal. Po ich stronie drabinki jest jeszcze londyńska Chelsea - gdyby polinezyjska ekipa sprawiła ogromną niespodziankę i awansowała do półfinału, to właśnie "The Blues" będą tam na nią czekać. W drugim półfinale gwarantowane miejsce ma brazylijskie Palmeiras.



Klubowe MŚ 2021 potrwają przez dziewięć dni

Klubowe MŚ potrwają do 12 lutego - tego dnia odbędzie się zarówno finał, jak i starcie o trzecie miejsce.



A.S. Pirae to dziesięciokrotni mistrzowie Tahiti (ostatni raz tytuł zdobyli w 2021 roku - dlatego też otrzymali zaproszenie na KMŚ). Klub ma na swoim koncie też dziewięć pucharów wyspy. Wielkim sukcesem tego zespołu był awans do finału mistrzostw OFC (Konfederacji Piłkarskiej Oceanii) w 2006 roku. Wówczas uległ on 1-3... Auckland City.