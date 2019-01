Beniaminek Ekstraklasy z Sosnowca udaje się dzisiaj na dwutygodniowe zgrupowanie do chorwackiej miejscowości Medulin. Wszystko wskazuje na to, że w drugiej części sezonu Zagłębie będzie musiało sobie radzić bez Konrada Wrzesińskiego.

Sosnowiczanie po pierwszej części sezonu zamykają ligową tabelę, z ledwie 12 punktami na koncie. Nie znaczy to jednak, że w zespole brakuje solidnych zawodników. Jesienią z dobrej strony pokazał się przecież bramkarz Dawid Kudła, doświadczony Szymon Pawłowski czy zwłaszcza Konrad Wrzesiński. Ten ostatni świetnie radził sobie na skrzydle. Zdobył trzy bramki, a przede wszystkim zanotował aż pół tuzina asyst. Pod tym względem należy do najlepszych w Ekstraklasie. Nic dziwnego, że 25-letni zawodnik jest bliski opuszczenia Zagłębia. Wrzesiński ma się przenieść do klubu z Kazachstanu Kajrat Ałmaty. Ma tam podpisać dwuletni kontrakt.



Tym, który ma go zastąpić jest Kamil Mazek, ostatnio Zagłębie Lubin, gdzie jednak z powodu kontuzji mało co grał. Jesienią zaliczył ledwie sześć meczów w trzecioligowych rezerwach "Miedziowych". Teraz ma się odbudować w Sosnowcu.



Beniaminek jest zimą wyjątkowo aktywny na transferowym rynku. Ostatni w tabeli Ekstraklasy klub już pozyskał grupę doświadczonych zawodników. Są w niej Słowacy ze Spartaka Trnawa: Lukasz Greszszak i Martin Toth, Mateusz Możdżeń z Korony i grecki obrońca Giorgos Mygas czy król strzelców gruzińskiej Ekstraklasy z poprzedniego roku Giorgi Gabendawa. Wszystko po to, żeby ratować Ekstraklasę.



- Szanse na utrzymanie są. Potrzebuję tylko odpowiednich piłkarzy - podkreśla litewski szkoleniowiec sosnowiczan Valdas Ivanauskas.



Na obóz do Chorwacji nie pojechało kilku kontuzjowanych zawodników, jak leczący urazy Tomasz Nowak, Martin Pribula, a także Niemiec Michael Heinloth, który w sobotę nabawił się urazu mięśnia dwugłowego. Nad Adriatykiem sosnowiczan czeka seria gier sparingowych. Rywalami Zagłębia będą: FK Istra, ten mecz już pojutrze, Inter Zapresić, a także FK Żarkowo Belgrad. Już po powrocie do kraju beniaminek zagra jeszcze z ŁKS Łódź. Pierwszym ligowym rywalem będzie 9 lutego Śląsk Wrocław na wyjeździe.



