Zagłębie Sosnowiec przegrało 1-3 z Wisłą Płock w spotkaniu 30. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Gospodarze zamykają tabelę, a "Nafciarze" rzutem na taśmę opuścili przedostatnie miejsce w lidze.

W ostatniej kolejce sezonu zasadniczego w Sosnowcu spotkały się dwie drużyny zamykające tabelę Ekstraklasy. Żadna jednak nie zamierza w tym roku rozstawać się z ligą. Sosnowiczanie, którzy wiedzieli, że zwycięstwo trzema bramkami pozwoli im opuścić ostatnie miejsce w tabeli, postanowili zagrać va banque. Trener Valdas Ivanauskas, choć nie dowodził drużyną z ławki przez dyskwalifikację, postawił na wariant z trójką obrońców, posyłając do boju dwóch napastników - Olafa Nowaka i Vamarę Sanogo. Zagłębie musiało radzić sobie za to bez pauzujących za kartki Szymona Pawłowskiego i Martina Totha.

Z kolei Wisła Płock grała drugi mecz pod wodzą Leszka Ojrzyńskiego. Ten dokonał kilku roszad w składzie w porównaniu do ostatniego spotkania, stawiając m.in. na Ariela Borysiuka, Nico Varelę, czy Oskara Zawadę.

Spotkanie rozpoczęło się w wymarzony sposób dla gospodarzy. Już w 5. minucie cudownym uderzeniem popisał się Olaf Nowak i umieścił piłkę w samym okienku bramki "Nafciarzy". Asystę przy golu zaliczył Mateusz Możdżeń.

Zagłębie z prowadzenia cieszyło się jedynie trzy minuty. Wtedy to z rzutu rożnego dośrodkował Dominik Furman, a Igor Łasicki znakomitym strzałem głową umieścił piłkę w bramce. Golkiper nie miał nic do powiedzenia - piłka odbiła się od słupka zanim jeszcze wpadła do bramki.

Tuż przed końcem pierwszej połowy fatalnie w polu karnym Zagłębia zachował się obrońca Mateusz Cichocki. Najpierw fatalnym kiksem pozwolił na oddanie strzału Nico Vareli. Piłka po rykoszecie trafiła jeszcze pod nogi Oskara Zawady, którego łatwo mógł zablokować Cichocki, ale z niewiadomych przyczyn nie uczynił tego.

W drugiej połowie zwycięstwo Wisły przypieczętował wprowadzony z ławki rezerwowych Grzegorz Kuświk. Tym razem fatalny błąd popełnił bramkarz Lukasz Hroszszo, wypuszczając z rąk płaski strzał Ariela Borysiuka z rzutu wolnego. Do piłki pierwszy podbiegł Kuświk i dobił ją do bramki!

Dzięki wygranej Wisła Kraków odskoczyła Zagłębiu na sześć punktów i wyprzedziła Arkę Gdynia, która spadła na przedostatnie miejsce w tabeli. Sosnowiczanie zamykają tabelę ze stratą sześciu punktów do bezpiecznej pozycji.

Wojciech Górski



Zagłębie Sosnowiec - Wisła Płock 1-3 (1-2)

Bramki: 1-0 O. Nowak (5.), 1-1 Łasicki (8.), 1-2 Zawada (37.), 1-3 Kuświk (82.).

