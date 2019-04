Zagłębie Sosnowiec. Tomasz Pietrzak podpisał kontrakt z klubem

19-letni Tomasz Pietrzak podpisał profesjonalny kontrakt z Zagłębiem Sosnowiec. Umowa będzie obowiązywała przez trzy lata.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ekstraklasa. Czas na pierwsze rozstrzygnięcia. Kto zagra w grupie mistrzowskiej? Wideo INTERIA.TV

Pietrzak występuje na pozycji środkowego pomocnika. Już przed kilkoma miesiącami został włączony do pierwszej drużyny Zagłębia, ale nie doczekał się jeszcze debiutu w pierwszym zespole.

Reklama

Beniaminek wysłał jednak sygnał zawodnikowi, że liczy na niego w przyszłości, podpisując z 19-letnim piłkarzem trzyletni kontrakt.



- To jest dla mnie duży krok do przodu. Na początku to była przygoda z piłką, a teraz można powiedzieć, że rozpoczyna się kariera. Mam nadzieję, że pokażę się z dobrej strony na treningach, a w zamian dostanę szansę na boisku. Mogę się wiele nauczyć od chłopaków z obecnej kadry i będę czerpał z tego jak najwięcej - powiedział dla oficjalnej strony klubu sam Pietrzak.