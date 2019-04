Zagłębie Sosnowiec. Szymon Pawłowski i Konrad Kumor podpisali trzyletnie kontrakty

Szymon Pawłowski podpisał z Zagłębiem Sosnowiec nowy trzyletni kontrakt. Na taki sam okres związał się z klubem Konrad Kumor.

Szymon Pawłowski, który pojawił się w Sosnowcu w rundzie jesiennej obecnych rozgrywek, będzie reprezentował sosnowieckie barwy w kolejnych 3 sezonach, dając jasno do zrozumienia, że chce pomóc klubowi nie tylko w utrzymaniu Ekstraklasy, ale także w dłuższym procesie budowania silnej drużyny

Reklama

- Cieszę się z tego powodu, że się dogadaliśmy - mówi oficjalnej stronie klubu Pawłowski. - Na pewno dobrze się tu czuję i to jest jedna z kluczowych kwestii, że bez względu na to, czy się utrzymamy w Ekstraklasie czy też nie, podpisałem kontrakt na długi okres. Bardzo liczę na to, że się utrzymamy i będę robił wszystko, by tak się stało. A jak nam się noga powinie, to chciałbym, by Zagłębie jak najszybciej wróciło do Ekstraklasy, czyli tu, gdzie jest jego miejsce - zapewnia kapitan Zagłębia, który w sobotnim meczu z Wisłą Płock nie zagra z powodu nadmiaru żółtych kartek.

Zagłębie chce być liczącym się klubem

Co konkretnie zadecydowało o tym, że Pawłowski postawił mocno na Zagłębie? - Po pierwsze dobrze się to czuję, co widać po mojej dyspozycji, formie sportowej. Bardzo ważne jest to, że Zagłębie wyciągnęło do mnie rękę, kiedy trenowałem w rezerwach Lecha Poznań i zaproponowało mi kontrakt. To także kwestia ludzi, którzy pracują w klubie. Prezes Marcin Jaroszewski, Grzegorz Książek, współwłaściciel Zagłębia i inni tworzą fajną atmosferę. Pracują tutaj ludzie, którzy chcę coś zrobić dla Zagłębia. I robią wszystko, by było jak najlepiej. A w szatni jest dobra atmosfera, każdy z nas chce, by Zagłębie utrzymało się w Ekstraklasie - dodaje Pawłowski.

Kapitan sosnowiczan w obecnych rozgrywkach Lotto Ekstraklasy zagrał w 25 spotkaniach w koszulce Zagłębia, strzelając 5 bramek. Przy okazji solidnie zapracował na opaskę kapitańską, zyskując zaufanie trenera Valdasa Ivanauskasa, kolegów z drużyny, a przede wszystkim kibiców.

- To sygnał dla wszystkich kibiców i środowiska, że w najbliższych latach Zagłębie chce być liczącym się klubem na arenie polskiej piłki. A ostatecznej jakości całej zagłębiowskiej piłce doda nowy stadion, na którym mam taką nadzieję Szymon zagra w naszych barwach, na poziomie ekstraklasy - z przekonaniem mówi Marcin Jaroszewski, prezes sosnowieckiego klubu.

Będą kolejne kontrakty z młodymi piłkarzami

Zadowolony z podpisania trzyletniego kontraktu jest również Konrad Kumor. 19-letni wychowanek sosnowiczan ma za sobą trzy występy w Zagłębiu, z czego dwa na poziomie Lotto Ekstraklasy. Teraz ciężko pracuje i czeka na kolejną szansę.



- Jestem jak najbardziej zadowolony z podpisania nowego kontraktu. Zagrałem w Zagłębiu do tej pory tylko 3 i aż 3 mecze zależy jak na to patrzeć ale mam nadzieję, że będzie ich więcej. Wierzę w to, że dostanę szansę, bym się mógł pokazać z jak najlepszej strony - mówi nam ten zdolny piłkarz młodego pokolenia.

- Podpisanie kontraktu z Kumorem, a wcześniej Pietrzakiem to nie koniec, jeśli chodzi o młodych, zdolnych piłkarzy. Wkrótce będą podpisane kolejne kontrakty nie tylko z młodymi chłopakami z naszego regionu, ale także z Polski - zaznacza prezes Jaroszewski.