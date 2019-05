Zagłębie Sosnowiec podejmuje Śląsk Wrocław w starciu ostatniej z przedostatnią drużyną w tabeli Ekstraklasy. Dołącz do relacji na żywo!

Zdjęcie Trener Zagłębia Sosnowiec Valdas Ivanauskas / Andrzej Grygiel /PAP

Mecz w Sosnowcu to starcie najsłabszych jak dotąd zespołów Ekstraklasy. Zamykające tabelę Zagłębie traci cztery punkty do Śląska. Zwycięstwo może dać beniaminkowi jeszcze cień szansy na utrzymanie, choć to już mało realne.



Jeśli Zagłębie dzisiaj przegra, definitywnie pożegna się z ligą.



Porażka Śląska może oznaczać także dla tej drużyny początek końca gry w Ekstraklasie.

