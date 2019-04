Zagłębie Sosnowiec pierwszym spadkowiczem z Ekstraklasy? Tak wynika z historii gier w ESA-37, kiedy to drużynom zajmującym ostatnie miejsce po 30 kolejkach, nigdy nie udało się uciec spod topora.

W historii ESA-37, która obowiązuje od rozgrywek 2013/14, jeszcze się nie zdarzyło, żeby ostatni zespół po 30 kolejkach, w serii dodatkowych siedmiu gier zdołał uniknąć degradacji. A przecież w poprzednich latach było o tyle łatwiej, że dzielono punkty. Teraz jest inaczej.

W sezonie 2013/14 na ostatnim miejscu był Widzew i choć potem walczył, to rozgrywki skończył na przedostatnim miejscu. Do będącej na bezpiecznym, 14. miejscu Cracovii zabrakło trzech punktów czyli jednego zwycięstwa. Łodzianom udało się wtedy wyprzedzić Zagłębie Lubin.

W trzech kolejnych latach drużyny z miejsc 16. po 30 kolejkach, czyli Zawisza Bydgoszcz, Górnik Zabrze i Górnik Łęczna kończyły sezon również na pozycji numer 15, choć różnie mogło być. Górnikom z Zabrza wiosną 2016 niewiele brakło, żeby się utrzymać. Trzeba było "tylko" wygrać ostatni mecz na wyjeździe z Termaliką Nieciecza. Nie udało się, padł remis 1-1, i to łęcznianie utrzymali się wśród najlepszych, a zabrzanom, po raz trzeci w historii, przyszło zaznać goryczy degradacji. Z kolei rok później spadła Łęczna. Do trzeciej od końca Cracovii brakło ledwie dwóch "oczek".

W ostatnim sezonie, kiedy punktów już nie dzielono, ostatnia Sandecja, choć dzielnie walczyła, zdobywając w serii dodatkowych gier osiem punktów, to jak była ostatnia po 30 kolejkach, tak skończyła rozgrywki na tej pozycji po serii 37 gier.

Teraz Zagłębie ma na swoim koncie 24 pkt. Strata do drużyn z przodu, jak w przypadku jedenastki z Nowego Sącz rok temu, jest znaczna. Po porażce przed tygodniem u siebie z Wisłą Płock 1-3 strata do "Nafciarzy" wynosi już sześć punktów, a do przedostatniej Arki pięć. Pierwsze spotkanie w grupie spadkowej beniaminek rozegra w Wielkanocny Poniedziałek z Miedzią w Legnicy. Łatwo nie będzie...

Michał Zichlarz

Spadkowicze w historii ESA-37:

2013/14:

15. Widzew Łódź, 16. Zagłębie Lubin

2014/15:

15. Zawisza Bydgoszcz, 16. GKS Bełchatów

2015/16:

15. Górnik Zabrze, 16. Podbeskidzie Bielsko-Biała

2016/17:

15. Górnik Łęczna, 16. Ruch Chorzów

2017/18:

15. Bruk-Bet Termalica Nieciecza, 16. Sandecja Nowy Sącz

2018/19:

?