Zagłębie Sosnowiec rozpoczyna w sobotę sprzedaż pamiątkowego banknotu o nominale 0 euro z podobizną klubowej legendy Józefa Gałeczki. Zainteresowanie wśród kibiców jest duże. Klub przy sprzedaży wprowadził więc bilety kolejkowe.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Euro 2020. Jerzy Engel o kibicach na meczach: To znakomita wiadomość (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Wygląda na to, że emisja pamiątkowego banknotu to fajny pomysł. - Ludzie pytają o tę pamiątkę. Zgłaszały się do nas trzynastolatki, ale i ludzie po osiemdziesiątce, którzy chcą ją mieć we własnych zbiorach - cieszy się Adrian Pietrzyk, koordynator projektu.



Sprzedaż będzie prowadzona w dniu emisji czyli w sobotę 10 kwietnia w Punkcie Obsługi Kibica - Zagłębie Caffe, pod Stadionem Ludowym między 9 a 16. - Żeby uniknąć kolejek w dobie pandemii, wprowadziliśmy bilety kolejkowe. Co trzy minuty banknot będzie mógł kupić kolejny kibic - opowiada Pietrzyk.



Zagłębie Sosnowiec: trzy wersje banknotu

Reklama

Nakład wynosi pięć tysięcy egzemplarzy. - Każdy banknot ma własny numer od 1 do 5000. Cena wersji podstawowej wynosi 20 zł - mówi Adrian Pietrzyk.



Klub przewidział do sprzedaży trzy wersje banknotu. Wersja podstawowa kosztuje 20 zł. Wersja kolekcjonerska w etui to koszt 70 zł. Z kolei wersja kolekcjonerska w ramie, numerowana między numerem 2 a 100 ze złotymi numerami - koszt 180 zł. Banknot z numerem 1 znalazł się na aukcji charytatywnej.

Na banknocie znajduje się wizerunek Józefa Gałeczki oraz jego autograf. W tle widać piłkarza w charakterystycznym dla niego wyskoku do piłki. Znalazło się także miejsce na słynny herb Zagłębia czyli trójkąt oraz na stadion - ale nie Ludowy lecz obiekt Zagłębiowskiego Parku Sportowego.

Zagłębie Sosnowiec: banknoty wyprodukowali Holendrzy

Banknoty wyprodukowała holenderska wytwórnia zgodnie ze wszystkimi standardami druku normalnych płatniczych banknotów, pod patronatem europejskiego banku centralnego. Wymiary banknotu to 140 na 77 mm. Wykonany jest z papieru bawełnianego, takiego jaki wykorzystywany jest do produkcji prawdziwych banknotów.

Józef Gałeczka tym sposobem dołącza m.in. do niedawno przedstawionego na banknocie Kazimierza Gorskiego a także Diego Maradony i Johanna Cruyffa. Jest jednym z najbardziej zasłużonych ludzi futbolu dla Zagłębia: pochodzi z Gliwic, ale przez jedenaście lat grał w Sosnowcu gdzie popisywał się niezwykłą skocznością i wspaniałymi bramkami zdobywanymi głową. Ogółem w lidze zdobył dla Zagłębia 98 ligowych goli w 253 meczach. Ma również wkład we wszystkie cztery Puchary Polski zdobyte przez klub: dwa jako piłkarz w latach 60. i dwa jako trener w latach 70. W reprezentacji Polski jako piłkarz Zagłębia zagrał 18 razy.

Zagłębie Sosnowiec dołącza do Zakopanego i zamku w Książu

W Europie moda na pamiątkowe banknoty panuje od 2018 roku. Banknoty MEMOEURO cieszą się rosnąca popularnością w Europie Zachodniej. Pamiątkowego banknotu doczekała się już Formuła 1. Z kolei w Polsce mają go już... Zakopane i zamek w Książu.