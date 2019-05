Zagłębie Sosnowiec, które w tym sezonie spadło z Ekstraklasy, poinformowało, że klub po sezonie opuści aż 13 piłkarzy. Ogłoszono też zakontraktowanie Rafała Grzelaka oraz Mateusza Bieńka.

Zagłębie Sosnowiec w zeszłym roku awansowało do Ekstraklasy, ale na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce wytrzymało zaledwie jeden sezon. Beniaminek zimą wymienił prawie połowę swojej kadry, a teraz czeka go kolejna rewolucja.

Na oficjalnej stronie internetowej klub ogłosił, że zespół opuści aż 13 zawodników. W głównej mierze z Zagłębia odchodzą obcokrajowcy, którzy do klubu przyszli już po awansie do Ekstraklasy. To Giorgos Mygas (pół roku w klubie), Martin Toth (pół roku), Lukasz Greszszak (pół roku), Giorgi Gebadawa (pół roku), Giorgi Iwaniszwili (pół roku), Michael Heinloth (rok) oraz Patrik Mraz (rok).

Nowe kluby znaleźli już Żarko Udoviczicz, który podpisał kontrakt z Lechią Gdańsk, a także Lukasz Hroszszo - od przyszłego sezonu piłkarz Cracovii.

Z Zagłębia odejdzie także Mateusz Cichocki, który w klubie spędził ostatnie dwa sezony. Cichocki od przyszłego sezonu będzie zawodnikiem Radomiaka Radom. Z wypożyczeniem do macierzystych klubów wracają napastnicy Vamara Sanogo (Legia Warszawa) oraz Olaf Nowak (Zagłębie Sosnowiec), a na listę transferową wystawiony został Tomasz Nowak.

Dobrą wiadomością dla kibiców z Sosnowca jest za to pozyskanie Rafała Grzelaka, który podpisał z klubem dwuletni kontrakt. Lewy obrońca grał w Ekstraklasie w barwach Korony Kielce i Bruk-Bet Termaliki Nieciecza, a niedawno był także zawodnikiem szkockiego Heart of Midlothian.



Drugim zawodnikiem pozyskanym przez Zagłębie jest 18-letni Mateusz Bieniek, ostatnio występujący w rezerwach Lecha Poznań.

