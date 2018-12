Na spore zmiany, i to już w najbliższym czasie, zanosi się w zespole Zagłębia Sosnowiec. Litewski szkoleniowiec beniaminka Ekstraklasy Valdas Ivanauskas chce wzmocnić klubową kadrę przynajmniej pięcioma zawodnikami.

Sosnowiczanie latem, po dziesięciu latach przerwy, wrócili do najwyższej klasy rozgrywkowej. Nie idzie im jednak tak, jakby chcieli i po 18 ligowych kolejkach, z ledwie dwunastoma punktami na konciez zamykają tabelę.



Latem do zespołu sprowadzono dużą grupę nowych zawodników. Nie wszyscy się sprawdzili. Mający niemiecki paszport Nigeryjczyk Junior Torunarigha rozegrał 10 meczów, a teraz żegna się z klubem. Doświadczony Adam Kokoszka wystąpił w ledwie czterech grach. Po mecz z Pogonią i faulu na Sebastianie Walukiewiczu do rezerw przesunięto Alexandre Cristovao.



Zagłębie intensywnie pracuje nad wzmocnieniami. - Potrzebujemy nowych zawodników, potrzebujemy świeżej krwi, piłkarzy którzy rozumieją, w jakiej jesteśmy sytuacji. Do końca sezonu będziemy walczyli o uniknięcie degradacji - mówi trener Ivanauskas, który objął jedenastkę z Sosnowca w październiku.

Jacy w takim razie piłkarze wzmocnią ligowego beniaminka? Czy będą to zawodnicy krajowi czy raczej zagraniczni? - Pół na pół. Może będzie to trochę więcej miejscowych graczy. Z prezesem Marcinem Jaroszewskim jestem w codziennym kontakcie. Wiemy dokładnie, na jakie pozycje potrzebujemy zawodników i pracujemy nad tym, żeby się u nas znaleźli - podkreśla Litwin.



Nazwiska nowych graczy poznamy być może jeszcze przed świętami. - Pięciu zawodników, to minimum. Nazwiska są już znane, i jak mówię, pracujemy nad tymi transferami. Możliwe, że jeszcze przed świętami czy nawet przed naszym ostatnim tegorocznym meczem z Legią poznacie personalia - tłumaczy Ivanauskas.



To zawodnicy dobrze znani trenerowi Zagłębia. - Znam ich i znam ich charakter. Nie potrzebuję takich, którzy co miesiąc odbierają pieniądze, a kogoś, kto rozumie w jakiej jesteśmy sytuacji i do końca będzie walczył, bo szanse są - uważa były świetny napastnik Żalgirisu Wilno, Austrii Wiedeń i Hamburger SV.



Michał Zichlarz

