Zagłębie Sosnowiec. Ivanauskas: To była najcięższa robota w mojej karierze

Piłkarze zdegradowanego już Zagłębia Sosnowiec podejmą we wtorek Koronę Kielce w meczu przedostatniej kolejki Lotto Ekstraklasy. - To była najcięższa robota w mojej karierze - powiedział trener Zagłębia Valdas Ivanauskas, który żegna się z klubem.

Zdjęcie Trener Zagłębia Sosnowiec Valdas Ivanauskas /Adam Warżawa /PAP

- To będzie nasz ostatni mecz w ekstraklasie u siebie. Niestety, nie udało się zrealizować naszego celu, którym było utrzymanie. Próbowaliśmy wszystkiego. Postaramy się dobrze pożegnać z naszymi kibicami. Mecz nie ma znaczenia dla układu tabeli - dodał szkoleniowiec.

Reklama

Zapowiedział kilka zmian w składzie i debiuty zawodników, którzy dotąd nie grali w elicie.

- Będą mogli pokazać swoje umiejętności. To wszystko jest smutne, ale taka jest piłka, że raz się jest u góry, raz na dole. To doświadczenie dla nas wszystkich w klubie. Ekstraklasa to wysoki poziom i trzeba być na to dobrze przygotowanym. My zrobiliśmy wszystko, ale też - jak wiecie - było kilka decyzji na nasza niekorzyść. Było to widać w telewizji i VAR-ze. Te decyzje kosztowały nas dużo punktów. To była najcięższa robota w mojej karierze - stwierdził Litwin, który w październiku zastąpił Dariusza Dudka.

Przyznał, że już przed poprzednim spotkaniem z Arką Gdynia, przegranym na wyjeździe 0-2, niełatwo było zmotywować drużynę.

- Mimo to walczyliśmy, graliśmy w piłkę, pokazaliśmy, że jeszcze nie umarliśmy. Teraz też łatwo o motywację pewnie nie będzie - powiedział.

Zagłębie zagra jeszcze u siebie z Koroną, a na koniec rozgrywek na wyjeździe z Wisłą Płock.

Zawodnik Zagłębia Sebastian Milewski podkreślił, że wraz z kolegami powalczy o jak najlepszy wynik.

- Dla nas nic się nie zmienia. Wiemy, że jesteśmy w pierwszej lidze, ale podchodzimy do tych ostatnich meczów z takim samym nastawieniem i zaangażowaniem, jak do każdego innego spotkania. To, że spadliśmy nie oznacza, że teraz się przed rywalami położymy na boisku i oddamy punkty. Wręcz przeciwnie, chcemy się jak najlepiej pokazać i zakończyć sezon pozytywnie - zadeklarował.

Valdas Ivanauskas poinformował, że rozmawiał z prezesem klubu i po zakończeniu sezonu pożegna się z Zagłębiem.

- To będą moje ostatnie dwa mecze - stwierdził litewski szkoleniowiec.



Zobacz wyniki, terminarz i tabelę grupy spadkowej

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zagłębie Sosnowiec. Żarko Udoviczić po meczu z Górnikiem. Wideo INTERIA.TV

Autor: Piotr Girczys