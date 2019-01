Giorgi Iwaniszwili został nowym zawodnikiem Zagłębia Sosnowiec. 28-letni gruziński skrzydłowy podpisał półroczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok.

To już dziesiąty zimowy transfer do Zagłębia Sosnowiec. Drużyna beniaminka szykuje się do trudnej rundy wiosennej, bowiem po 20. kolejkach jest na ostatnim miejscu w tabeli.

W utrzymaniu ma pomóc jej gruziński skrzydłowy Giorgi Iwaniszwili, który podpisał kontrakt do końca sezonu. Zawodnik ma także obywatelstwo szwajcarskie.

Iwaniszwili ostatnio był graczem Dinama Tbilisi, ale w trwającym sezonie rozegrał zaledwie pięć spotkań, łącznie będąc na boisku przez 190 minut. Strzelił w tym czasie jednego gola.

28-letni skrzydłowy w przeszłości był zawodnikiem młodzieżowej reprezentacji Gruzji.