- Polska piłka ma dobrą markę i wielu piłkarzy chce grać u was. Tutaj można się wypromować - mówi nowy napastnik Zagłębia Sosnowiec Giorgi Gabedawa w rozmowie zamieszczonej na oficjalnej stronie klubu.

Król strzelców ligi gruzińskiej jest już po pierwszych treningach w zagłębiowskim klubie. - Mój cel główny to pomoc drużynie, by Zagłębie utrzymało się w Ekstraklasie - powiedział Gabedawa.



- Dlaczego zdecydowałeś się na grę w Zagłębiu Sosnowiec?



Giorgi Gabedawa: - Przede wszystkim dlatego, że trener Valdas Ivanauskas mnie chciał. Dzwonił do mnie, przekonywał do przyjazdu do Sosnowca. Ja myślę, że on mnie szanuje za to, że chciałem tu przyjechać. Uważam, że to dobry wybór, chciałem grać na wysokim poziomie, a w Polsce będę mógł rozwijać swoje umiejętności i grać w dobrej lidze.

No właśnie, co sądzisz o polskiej piłce, o Zagłębiu?



- Myślę, że po mistrzostwach świata, mimo wszystko, jest duże zainteresowanie polską piłką, chociaż nie bardzo wam się powiodło w Rosji. Polska piłka nadal ma dobrą markę i wielu piłkarzy chce grać u was. Tutaj można się wypromować. Zagłębie jest na ostatnim miejscu w Ekstraklasie, ale wiem, że ma wielu dobrych piłkarzy i wierzę gorąco w to, że po wzmocnieniach się utrzymamy.

W Polsce grało wielu piłkarzy z Gruzji i to z dobrym skutkiem. Którego z nich znasz osobiście?



- Znam wielu piłkarzy z Gruzji, którzy grali bądź grają w polskiej Ekstraklasie. Rozmawiałem wiele razy z nimi i oni chwalili wysoki poziom polskiej piłki. Uważają, że można się u was rozwijać pod względem piłkarskim, Polska to dobre miejsce na rozwój sportowy. Merebaszwili, Zarandia, Dżąlamidze to bardzo dobrzy piłkarze. Znam także Dwaliszwilego i innych. Oni mi powtarzali, że w Polsce jest nie tylko wysoki poziom, ale także dużo kibiców przychodzi na mecze.

22 bramki w Gruzji to świetny wynik. Ile goli chcesz teraz strzelić w Polsce?



- Zobaczymy, co się teraz wydarzy (śmiech!). To nie zależy tylko ode mnie, ale także kolegów z drużyny. To nie jest najważniejsze, ile bramek strzelę. Mój cel główny to pomoc drużynie, by Zagłębie utrzymało się w Ekstraklasie. Po to przyjechałem do Polski, strzelanie bramek to druga sprawa.

Twoja rodzina przyjedzie do Polski, czy też będziesz u nas sam?



- Po zgrupowaniu w Chorwacji rodzina ma przyjechać do Sosnowca. Rodzina zawsze jest wsparciem dla mnie i będę czekał na nią z niecierpliwością. Moja żona ma na imię Maria, mam także dwie córeczki, Anastazję i Aleksandrę.

