Dawid Ryndak podpisał kontrakt z Zagłębiem Sosnowiec na półtora roku, poinformowała internetowa strona klubu. Wychowanek Zagłębia wrócił na stare śmieci po 1,5 rocznej grze w Puszczy Niepołomice.

Zdjęcie Dawid Ryndak /Michał Klag /East News

"Cieszę się, że nasz wychowanek znalazł uznanie w oczach trenera i znowu możemy go zatrudnić" - powiedział prezes Marcin Jaroszewski, cytowany przez internetową stronę klubu. "Doświadczenie w pracy z Dawidem każe przypuszczać, że wkrótce znowu wymyśli sobie gdzieś lepszą przyszłość, w innym miejscu, ale tak to już z nim jest. Ma duszę podróżnika, dlatego zwiedził już Ząbki, Legionowo, zdążył zostać kapitanem i legendą Niepołomic. Jeśli podróże faktycznie kształcą, to wśród nas jest ktoś, kto wzbogaci zespół nie tylko sportowo, ale i intelektualnie, z czego oczywiście niezmiernie się cieszymy" - dodał prezes Zagłębia.

Reklama

Ryndak po raz trzeci wrócił z wypożyczenia do Sosnowca. "Niezmiennie się cieszę, że po raz kolejny dostałem szansę zaprezentowania się w Zagłębiu. Mam nadzieję, że taki sam humor będzie mi dopisywał po zakończeniu bieżącego sezonu. Na pewno wróciłem tutaj, by wywalczyć sobie pierwszy skład. Teraz wszystko w mojej głowie i nogach. Zrobię wszystko, by pomóc ukochanemu klubowi w utrzymaniu się w Lotto Ekstraklasie" - zaznaczył pomocnik na stronie Zagłębia.



Ryndak w barwach Puszczy Niepołomice w sezonie 2017/18 i jesienią 2018 roku rozegrał łącznie 55 meczów i strzelił pięć goli. Wcześniej miał na koncie m.in. występy w Legionovii i Dolcanie Ząbki.