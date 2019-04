Trafienie Vamary Sanogo w ostatnim ligowym meczu z Jagiellonią sprawiło, że 23-letni napastnik Zagłębia stał się najskuteczniejszym zagranicznym strzelcem w historii sosnowieckiego klubu. Piłkarz liczy teraz na kolejne trafienia, które pomogą jego drużynie w utrzymaniu się w Ekstraklasie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ekstraklasa. Czas na pierwsze rozstrzygnięcia. Kto zagra w grupie mistrzowskiej? Wideo INTERIA.TV

Urodzony we Francji Sanogo, który ma też obywatelstwo Wybrzeża Kości Słoniowej, trafił do Sosnowca latem 2016 roku. Wielu wyśmiewało wtedy ten transfer, bo wcześniej piłkarz grał m.in. w sześcioligowym angielskim Nuneaton Town FC. Znalazł się w Zagłębiu, które akurat szukało napastnika po tym, jak operację stawu biodrowego przeszedł Michał Fidziukiewicz.

Reklama

Sanogo szybko wywalczył sobie miejsce w zespole trenera Jacka Magiery. Kilka bramek zdobytych w przeciągu pierwszych kilku miesięcy gry sprawiły, że zwróciła na niego uwagę Legia Warszawa. Powędrował tam za trenerem Magierą, ale kontuzja i konkurencja sprawiły, że ponownie wylądował w Zagłębiu, któremu w poprzednim sezonie pomógł w upragnionym awansie do Ekstraklasy.

W obecnych rozgrywkach należy do czołowych napastników ligi. Na swoim koncie ma 9 trafień i jest najskuteczniejszym strzelcem swojej drużyny. Tych bramek na koncie miałby z pewnością jeszcze więcej, ale po czerwonej kartce w meczu z Górnikiem Zabrze musiał pauzować przez 4 kolejki. Wrócił na mecz z Jagiellonią Białystok (1-2), w którym zdobył gola po trafieniu z jedenastki. Była to jego bramka numer 19 w ligowych meczach, dzięki czemu czarnoskóry napastnik został najskuteczniejszym zagranicznym napastnikiem Zagłębia w historii. 18 goli na koncie ma Bośniak Hadis Zubanović, który grał w klubie z Zagłębia Dąbrowskiego w poprzedniej dekadzie, a 17 Martin Pribula. Słowak po ciężkiej kontuzji wraca do grania, na razie w rezerwach.

Sanogo liczy na kolejne bramki. Tym bardziej, że już w sobotę sosnowiczanie podejmują u siebie Wisłę Płock, która po ostatniej wygranej, ma trzy punkty więcej od zamykającego tabelę po 29 kolejkach Zagłębia.

Michał Zichlarz