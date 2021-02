W czwartek rozpoczęły się prace nad zadaszeniem boiska w historycznym dla sosnowieckiego futbolu miejscu.

Stadion przy ulicy Mireckiego to ważne miejsce dla sosnowieckiego futbolu. Oddano go do użytku w 1930 roku, grała tam Unia Sosnowiec. Tam właśnie tam Zagłębie (jeszcze pod nazwą Stal) wywalczyło awans do ekstraklasy (w 1954) i w niej debiutowało zdobywając wicemistrzostwo Polski (w 1955) zanim przeniosło się na Stadion Ludowy (w 1956 roku).

Balon ma być gotowy w kwietniu

Teraz znajduje się tam cały kompleks sportowy i w tej chwili rozpoczyna się tam budowa zadaszenia nad boiskiem treningowym, które powstało w 2010 roku. Znajduje się ono tuż obok głównej płyty. Właśnie wróciłem stamtąd, robotnicy rozkładają baraki, czynią pierwsze przygotowania.

Ogólny koszt inwestycji to 1 979 900 zł. Prace zlecone przez miasto realizuje konsorcjum firm Gardenia i Garapena z Warszawy, które wygrało przetarg. Umowa została podpisana pod koniec zeszłego roku. - Wygraliśmy przetarg na realizację za 1 573 000 zł. Przekazanie terenu nastąpiło 22 grudnia, ale zmrożony grunt uniemożliwiał dotąd przeprowadzenie prac, pogoda pokrzyżowała plany. Balon jest przygotowywany w Tychach. Obecnie rozpoczynamy prace nad wiatami magazynowymi, drogą dojazdową i drenażem. Granulat na sztucznej nawierzchni zostanie wymieniony na niepalny - informuje Michał Świerczyński, prezes zarządu firmy Garapena.

- Inwestycja dotyczy boiska treningowego znajdującego się obok głównej płyty. Ma być gotowa w kwietniu. Balon pozwoli na treningi przez cały rok. Będą z niego mogły w pierwszym rzędzie korzystać sosnowieckie kluby, a jeśli będzie możliwość, także mieszkańcy miasta. Jako że płyta jest sztuczna odpada problem jej wymiany z powodu braku słonecznego światła - mówi Rafał Łysy, rzecznik sosnowieckiego Urzędu Miasta.

Czarni się cieszą

W 1975 roku gospodarzem obiektu została klub Czarni Sosnowiec, której sekcja kobieca w następnych latach aż dwanaście razy zdobywała mistrzostwo Polski. Obecnie znajduje się tam cały kompleks sportowy, hala powstanie nad boiskiem treningowym, które powstało w 2010 roku.

Kopuła, która powstanie przy Mireckiego, będzie mieć wysokość ok. 14 metrów i powierzchnię ponad 5,4 tys. metrów kwadratowych. - Rozmiar boiska to 98 m na 58 m - informuje Świerczyński. Powłoka nad boiskiem treningowym będzie pojawiać się w okresie od października do kwietnia. - Inwestycja jest realizowana w technologii linowej, to liny będą stabilizować powłokę - dodaje Świerczyński.

Wnętrze będzie oczywiście ogrzewane i oświetlone. Konstrukcja ma utrzymywać się nad murawą dzięki nadciśnieniu wytwarzanemu przez system grzewczo-nadmuchowy. Inwestycja jest dofinansowana na sumę 804 600 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu "Budowa Zadaszeń Boisk Piłkarskich - Edycja Pilotażowa 2020."