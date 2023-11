Rewolucja w zasłużonym polskim klubie. To koniec. Sięgnęli dna, idą na sprzedaż

"Wielu kibiców na to czeka. Wielu być może ma obawy. Dzisiaj podpisałem wniosek do Rady Miejskiej o wyrażenie zgody na zbycie akcji... Zagłębia Sosnowiec. Pierwszy ważny krok wykonany. Zostają negocjacje z zainteresowanymi inwestorami" - to treść posta zamieszczonego w czwartek na platformie X przez prezydenta Sosnowca, Arkadiusza Chęcińskiego.