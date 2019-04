Samorząd Sosnowca uzyskał w aukcji elektronicznej niższe ceny ofert na budowę nowego stadionu - głównego obiektu planowanego Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Pierwotnie firmy zaproponowały ceny 161,1 - 183,3 mln zł brutto; w aukcji: 147,9 - 154 mln zł brutto.

W poniedziałek spółka Zagłębiowski Park Sportowy poinformowała o wyborze - w następstwie aukcji elektronicznej - najkorzystniejszej oferty na to zadanie, którą złożyło Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (za 147,9 mln zł brutto). W aukcji uczestniczyły także firmy Mirbud ze Skierniewic i przedsiębiorstwo MZUM.PL z Dąbrowy Górniczej.

Jak zadeklarował prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, jeżeli wszystko pójdzie po myśli miasta, umowa z wykonawcą będzie mogła zostać podpisana na przełomie kwietnia i maja. Przetarg dot. budowy hali i lodowiska w ramach Zagłębiowskiego Parku Sportowego jest powtarzany; obecnie otwarcie ofert jest planowane na koniec maja.



Samorząd Sosnowca zakłada budowę w pobliżu Górki Środulskiej, na nieużytkach w rejonie ul. Zaruskiego, stadionu piłkarskiego na 12 tys. widzów (z możliwością rozbudowy do 15 tys.; z zagospodarowaniem terenu), hali sportowej na 3 tys. miejsc i lodowiska na ok. 2,5 tys. miejsc oraz infrastruktury rekreacyjnej, a także zagospodarowania otoczenia wraz z miejscami parkingowymi.



Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie zaprojektowanej już inwestycji - w imieniu miejskiej spółki Zagłębiowski Park Sportowy - na początku listopada ub. roku. Postępowanie podzielono na trzy części. Wykonawcy mogli zgłaszać swoje oferty na budowę wszystkich lub poszczególnych obiektów.



Otwierając 15 lutego br. oferty miasto podało, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie trzech zadań: 202 mln zł brutto - na stadion: 132,5 mln zł, na lodowisko: 35,3 mln zł oraz na halę: 24,1 mln zł. Tylko jedna złożona oferta objęła wszystkie części ZPS. Dwie dotyczyły tylko stadionu, jedna tylko lodowiska. Zaproponowane ceny na stadion wynosiły 161,1 - 183,3 mln zł brutto, na lodowisko 68 - 85,5 mln zł brutto i na halę - 65 mln zł.



Miasto zapowiedziało wówczas przeprowadzenie aukcji elektronicznej - pod kątem stadionu. W zakresie hali i lodowiska zdecydowało o ogłoszeniu kolejnego przetargu.



Samorząd dysponuje już kompletnym projektem przedsięwzięcia - przygotowanym na podstawie umowy z 2016 r. przez biuro JSK Architekci. Biuro to, które zwyciężyło w konkursie na opracowanie koncepcji Parku, a w którym miasto zdecydowało się zamówić projekt, wcześniej zaprojektowało m.in. stołeczny Stadion Narodowy i stadion warszawskiej Legii.



Łączny koszt obiektów i otoczenia szacowano w pierwotnym kosztorysie inwestorskim na 198,4 mln zł. W październiku 2018 r., gdy sosnowieccy radni decydowali o wpisaniu inwestycji do wieloletniej prognozy finansowej miasta, cały ZPS oszacowano na 162,8 mln zł (36,5 mln zł stadion zimowy, 35,8 mln zł hala sportowa, 64 mln zł stadion i 26,5 mln zł zagospodarowanie terenu).



Zdaniem przedstawicieli sosnowieckiego magistratu wpisanie inwestycji do wieloletniej prognozy pokazało, że miasto stać, by budować ZPS z własnych środków; ma to być także sygnał dla instytucji finansowych - w razie ewentualnych rozmów o finansowaniu.



Władze Sosnowca uzasadniają potrzebę tej skali inwestycji m.in. wiekiem infrastruktury sportowej. Stadion Ludowy, Hala Żeromskiego i Stadion Zimowy pochodzą z lat 50. i 70. ub. wieku. Wysokie koszty ich utrzymania i konieczność ciągłej modernizacji powodują, że bardziej opłacalna staje się budowa nowych obiektów. Ich powstanie założono w strategii rozwoju miasta już w 2007 r.



